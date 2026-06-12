Yeniçağ Gazetesi
12 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması

ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması

ABD'de yapılan güncel bir ankete göre, halkın yüzde 84'ü federal hükümetin UFO ve dünya dışı yaşam konularında kamuoyundan bilgi sakladığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 63'ü ise evrende başka gezegenlerde akıllı yaşam formlarının var olduğunu düşünüyor.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu araştırması, Amerikan halkının büyük bir kısmının federal hükümetin "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) hakkında bildiklerinin tamamını açıklamadığına inandığını ortaya koydu.

1 7
ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması - Resim: 2

CBS News televizyon kanalı tarafından 2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen anket çalışması, ABD kamuoyunun "dünya dışı yaşam" konusuna bakış açısını mercek altına aldı. Araştırmadan elde edilen veriler, toplumun bu alandaki resmi açıklamalara karşı ciddi bir şüphe beslediğini gösteriyor.

2 7
ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması - Resim: 3

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 63'ü Dünya dışındaki farklı gezegenlerde de akıllı yaşam formlarının mevcut olduğu görüşünü taşıyor. Federal hükümetin UFO'lar konusundaki şeffaflığı sorulduğunda ise çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor.

3 7
ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması - Resim: 4

Vatandaşların yüzde 84'ü hükümetin elinde bu cisimlerle ilgili paylaşılandan çok daha fazla bilgi bulunduğunu savunurken, devletin elindeki tüm verileri kamuoyuyla açıkça paylaştığına inananların oranı yüzde 16'da kalıyor.

4 7
ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması - Resim: 5

Araştırmada yöneltilen "İnsanlık, dünya dışı akıllı varlıklarla ne zaman iletişim kuracak?" sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Yüzde 21: Söz konusu temasın çoktan kurulmuş olduğunu düşünüyor.

Yüzde 46: Bu iletişimin gelecekte bir gün gerçekleşeceğine inanıyor.

Yüzde 33: Dünya dışı yaşam formlarıyla hiçbir zaman temas kurulamayacağını savunuyor.

5 7
ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması - Resim: 6

Kamuoyundaki bu tartışmalar sürerken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kısa süre önce önemli bir adım atmıştı. Bakanlık, "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni" (UAP) kavramlarına ilişkin yeni resmi evrakların 8 Mayıs'ta paylaşıldığını ilan etmişti.

6 7
ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması - Resim: 7

Kurulan resmi internet sitesi üzerinden sivil ve askeri personelin ilk elden gözlemlerini, onlarca video kaydını, soruşturma raporlarını ve resmi yazışmaları içeren arşiv dokümanları genel erişime sunulmuştu. Ancak son yapılan araştırma buna rağmen Amerikan halkının büyük bir bölümünün federal kurumların hâlâ bazı gerçekleri sakladığı fikrinde olduğunu gösteriyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro