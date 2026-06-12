Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu araştırması, Amerikan halkının büyük bir kısmının federal hükümetin "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) hakkında bildiklerinin tamamını açıklamadığına inandığını ortaya koydu.
ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması
ABD'de yapılan güncel bir ankete göre, halkın yüzde 84'ü federal hükümetin UFO ve dünya dışı yaşam konularında kamuoyundan bilgi sakladığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 63'ü ise evrende başka gezegenlerde akıllı yaşam formlarının var olduğunu düşünüyor.Kaynak: AA
CBS News televizyon kanalı tarafından 2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen anket çalışması, ABD kamuoyunun "dünya dışı yaşam" konusuna bakış açısını mercek altına aldı. Araştırmadan elde edilen veriler, toplumun bu alandaki resmi açıklamalara karşı ciddi bir şüphe beslediğini gösteriyor.
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 63'ü Dünya dışındaki farklı gezegenlerde de akıllı yaşam formlarının mevcut olduğu görüşünü taşıyor. Federal hükümetin UFO'lar konusundaki şeffaflığı sorulduğunda ise çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor.
Vatandaşların yüzde 84'ü hükümetin elinde bu cisimlerle ilgili paylaşılandan çok daha fazla bilgi bulunduğunu savunurken, devletin elindeki tüm verileri kamuoyuyla açıkça paylaştığına inananların oranı yüzde 16'da kalıyor.
Araştırmada yöneltilen "İnsanlık, dünya dışı akıllı varlıklarla ne zaman iletişim kuracak?" sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralanıyor:
Yüzde 21: Söz konusu temasın çoktan kurulmuş olduğunu düşünüyor.
Yüzde 46: Bu iletişimin gelecekte bir gün gerçekleşeceğine inanıyor.
Yüzde 33: Dünya dışı yaşam formlarıyla hiçbir zaman temas kurulamayacağını savunuyor.
Kamuoyundaki bu tartışmalar sürerken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kısa süre önce önemli bir adım atmıştı. Bakanlık, "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni" (UAP) kavramlarına ilişkin yeni resmi evrakların 8 Mayıs'ta paylaşıldığını ilan etmişti.
Kurulan resmi internet sitesi üzerinden sivil ve askeri personelin ilk elden gözlemlerini, onlarca video kaydını, soruşturma raporlarını ve resmi yazışmaları içeren arşiv dokümanları genel erişime sunulmuştu. Ancak son yapılan araştırma buna rağmen Amerikan halkının büyük bir bölümünün federal kurumların hâlâ bazı gerçekleri sakladığı fikrinde olduğunu gösteriyor.