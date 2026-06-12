ABD’de gizlenen gerçek mi: Ezber bozan araştırmada Pentagon’a şok UFO suçlaması

Kurulan resmi internet sitesi üzerinden sivil ve askeri personelin ilk elden gözlemlerini, onlarca video kaydını, soruşturma raporlarını ve resmi yazışmaları içeren arşiv dokümanları genel erişime sunulmuştu. Ancak son yapılan araştırma buna rağmen Amerikan halkının büyük bir bölümünün federal kurumların hâlâ bazı gerçekleri sakladığı fikrinde olduğunu gösteriyor.