Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İran’a yönelik gerçekleştirdiği yeni askeri hamleler ve Orta Doğu’da tırmanışa geçen jeopolitik istikrarsızlık, kripto para piyasalarından büyük bir kaçış dalgasını tetikledi. Küresel piyasalarda artan risk algısıyla birlikte kripto para ekosisteminden 24 saat içinde yaklaşık 80 milyar dolar silindi.
ABD saldırıları Bitcoin’i vurdu: 24 saatte akıl almaz miktarda buhar oldu
ABD’nin İran askeri hedeflerine yönelik yeni saldırıları ve Orta Doğu’da yükselen jeopolitik gerilim, kripto para piyasalarında sert satış dalgasına yol açtı. Son 24 saatte 80 milyar dolar değer kaybeden piyasada Bitcoin ve Ethereum, son haftaların en düşük seviyelerine indi.
Yaşanan bu sert düşüşle birlikte lider kripto para birimleri Bitcoin ve Ethereum, son haftaların en dip seviyelerini test etti. Reuters'a bilgi veren bir ABD'li yetkili, ABD ordusunun çarşamba gecesi İran'a ait bir askeri unsura yeni hava saldırıları düzenlediğini ve Hürmüz Boğazı yakınlarında tehdit unsuru olarak görülen İran'a ait 4 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Söz konusu yetkili, atılan bu adımların tamamen savunma odaklı, ölçülü ve bölgedeki ateşkesi korumaya yönelik olduğunu iddia etti. Bu hamleye karşılık İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ise misilleme amacıyla Kuveyt’te konuşlu bir ABD hava üssünü vurduğunu duyurduğu belirtildi.
Askeri gerilim, 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail operasyonlarıyla başlayan savaşı sonlandırmak adına diplomatik müzakerelerin devam ettiği bir süreçte meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kabine toplantısında İran ile devam eden süreçten memnuniyet duymadığını açıkça belirterek, yeni askeri operasyonların işaretini vermişti.
Hafta başında Başkan Trump’ın barış anlaşmasının yakın olduğuna dair verdiği olumlu mesajlarla yükselen kripto piyasası, operasyon haberlerinin ardından nisan ayı ortasından bu yana en düşük seviyesine çekildi.
Gün içinde yüzde 3,5 oranında değer kaybeden Bitcoin, Coinbase borsasında 72 bin 646 dolara kadar çekilerek 13 Nisan'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. LVRG Research Direktörü Nick Ruck, konuya ilişkin yaptığı analizde, yatırımcıların artan küresel riskleri, olası petrol arzı aksamalarını ve güvenli liman arayışını fiyatlara yansıttığını dile getirdi. Ruck, şu ifadeleri kullandı:
"Bitcoin ve Ethereum uzun vadeli süreçte birer korunma mekanizması olarak kabul görse de, belirsizliklerin tavan yaptığı dönemlerde hâlâ yüksek riskli varlıklar gibi reaksiyon gösteriyor."
Yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışma ortamının büyüme riskini, bunun küresel enflasyona etkilerini ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına yansımalarını yakından izlediğini aktaran Ruck, kripto pazarında likiditenin hızla çekildiğini ve kaldıraçlı işlemlerin tasfiye edildiğini aktardı.
Saldırı gelişmelerinden olumsuz etkilenen Ethereum da sert bir geri çekilme yaşadı. Psikolojik olarak kritik kabul edilen 2 bin dolar sınırının altına sarkan ETH, yüzde 4'ün üzerinde değer kaybıyla 1.976 dolara kadar indi. Bu düşüşle birlikte Ethereum, mart ayı sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.