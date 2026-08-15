Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı

ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı

ABD Savaş Bakanlığı, Aegis Balistik Füze Savunma Sistemi'nde kullanılan SM-3 Block IB ve SM-3 Block IIA önleme füzelerinin üretimini hızlandırmak amacıyla Boeing ve RTX firmalarıyla iki yeni çerçeve anlaşması imzaladığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 1

ABD Savaş Bakanlığı, balistik füze savunma sistemlerinin temel bileşeni olan Standard Missile-3 (SM-3) füzelerinin imalat kapasitesini genişletiyor.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Boeing ve RTX ile varılan yeni mutabakat doğrultusunda SM-3 Block IB füzelerinin kritik parçalarının üretimi artırılırken, SM-3 Block IIA füze bileşenlerinin üretim altyapısının ise genişletileceği bildirildi.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 3

İmzalanan yeni protokoller, RTX'in şubat ayında savunma yönetimiyle yaptığı ve stratejik mühimmat imalatını artırmayı amaçlayan uzun süreli anlaşmanın devamı niteliğini taşıyor.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 4

Boeing’in de süreçte aktif rol almasıyla füze parçalarının imalatını hızlandırarak fabrikadan donanmaya kadar uzanan teslimat zincirini çabuklaştıracak.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 5

Savunma yetkilileri, bu hamleyle mühimmat tedarik ağının daha güvenilir hale geleceğini ifade ediyor.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 6

Savaş Bakanlığı Tedarik ve İdame Müsteşarı Michael P. Duffey konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ordunun mühimmat gereksinimini güvence altına almayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 7

"Tedarik zincirlerimizi istikrara kavuşturuyor, mühimmat üretimini genişletiyor ve tüm savunma sanayi altyapımızı savaş koşullarına uygun üretim düzenine geçiriyoruz.”

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 8

ABD Savaş Bakanlığı ile RTX grubuna bağlı Raytheon şirketi, 4 Şubat 2026 tarihinde kritik askeri mühimmatların imalatını üst seviyeye çıkarmak için yedi yıla yayılan beş farklı çerçeve anlaşmasına imza atmıştı.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 9

Tomahawk seyir füzesi, AIM-120 AMRAAM, SM-6 ve SM-3 serisini içeren bu stratejik plan kapsamında, SM-6 üretiminin 500 adedin üzerine çıkarılması, SM-3 IIA kapasitesinin büyütülmesi ve SM-3 IB imalatının ise hızlandırılması kararlaştırılmıştı.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 10

SM-3 Block IB modelinin alımı daha önce durdurulmuş ve söz konusu füzeler Mart 2024’te paylaşılan 2025 Mali Yılı Başkanlık Bütçe Talebi listesinden çıkarılmıştı.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 11

Ancak ABD ordusunun İsrail'i İran'dan atılan balistik füzelere karşı savunurken SM-3 füzelerini kullanması, bütçe kısıtlamasının ABD Kongresi tarafından sert şekilde eleştirilmesine yol açtı.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 12

Kongre üyelerinin yaptığı yasal düzenlemeler neticesinde 2026 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasası bünyesinde SM-3 Block IB üretimi için 475 milyon dolarlık fon tahsis edildi.

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ABD ordusunda radikal karar: İsrail detayı, füze üretimi tekrar başlattı - Resim: 13

Ardından ABD Füze Savunma Ajansı (MDA), Mart 2026'da Raytheon ile yaklaşık 267 milyon dolar tutarında ek bir sözleşme imzalayarak 23 adet ilave SM-3 Block IB füzesinin imalat sürecini resmi olarak başlattı.

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