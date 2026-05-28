1-Rüştü Reçber – 120
A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcular: Listedeki bir yıldız kadroya davet edilmedi
Türkiye, 24 yılın aranın ardından Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Yeniçağ olarak A Milli formayı en çok giyen futbolcuları derledik. Öte yandan listedeki bir futbolcu, Montella tarafından kadroya davet edilmedi. İşte liste...Alper Talha Şimşek
2- Hakan Çalhanoğlu – 104
3- Bülent Korkmaz – 102
4- Emre Belözoğlu – 101
5- Arda Turan – 100
6- Tugay Kerimoğlu – 94
7- Alpay Özalan – 90
8- Hamit Altıntop – 82
9- Mehmet Topal – 81
10- Tuncay Şanlı – 80
11-Burak Yılmaz – 77
12- Oğuz Temizkanoğlu – 76
13- Kaan Ayhan – 72
14- Abdullah Ercan – 71
15- Oğuz Çetin – 70
16- Nihat Kahveci – 68
17- Gökhan Gönül – 66
18- Ozan Tufan – 65 (Kadroya davet almadı)
19- Fatih Akyel – 64
20- Volkan Demirel – 63
21-Caner Erkin – 63
