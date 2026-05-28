28 Mayıs 2026 Perşembe
A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcular: Listedeki bir yıldız kadroya davet edilmedi

Türkiye, 24 yılın aranın ardından Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Yeniçağ olarak A Milli formayı en çok giyen futbolcuları derledik. Öte yandan listedeki bir futbolcu, Montella tarafından kadroya davet edilmedi. İşte liste...

1-Rüştü Reçber – 120

2- Hakan Çalhanoğlu – 104

3- Bülent Korkmaz – 102

4- Emre Belözoğlu – 101

5- Arda Turan – 100

6- Tugay Kerimoğlu – 94

7- Alpay Özalan – 90

8- Hamit Altıntop – 82

9- Mehmet Topal – 81

10- Tuncay Şanlı – 80

11-Burak Yılmaz – 77

12- Oğuz Temizkanoğlu – 76

13- Kaan Ayhan – 72

14- Abdullah Ercan – 71

15- Oğuz Çetin – 70

16- Nihat Kahveci – 68

17- Gökhan Gönül – 66

18- Ozan Tufan – 65 (Kadroya davet almadı)

19- Fatih Akyel – 64

20- Volkan Demirel – 63

21-Caner Erkin – 63

