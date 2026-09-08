Singapur yönetimi, Konut ve Kalkınma Kurulu (HDB) üzerinden gerçekleştirdiği kamusal konut politikasıyla ülke sınırlarındaki gecekondu ve kayıtsız yerleşim alanlarını tamamen ortadan kaldırdı.
994 liraya ev veriyorlar: Tek bir şartı var...
Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde insanların yüzde 77,2'si devlet eliyle inşa edilen sosyal konutlarda yaşarken, düşük gelirli vatandaşlar aylık 26 Singapur dolarından (994 lira) başlayan kiralık dairelerde ikamet ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bu yöntemle beraber yüksek gayrimenkul fiyatlarına rağmen düşük gelirli aileler, yaşlılar ve sosyal yardım alan vatandaşlar kentin merkezî altyapısına entegre bloklarda barındırılıyor.
SOSYAL KONUT MODELİNDE KİRALAR 994 LİRA
Nüfusun çoğunluğunun ikamet ettiği HDB konutlarında, dar gelirli aileler için devlet sübvansiyonuna bağlı olarak aylık kira bedelleri 26 SGD ile 275 SGD (Singapur Doları) arasında değişiklik gösteriyor.
Lengkok Bahru, Henderson ve Bukit Merah gibi bölgelerde yoğunlaşan 1 ve 2 odalı küçük daireler, yüksek arsa maliyetlerine karşı temel barınma ihtiyacını karşılamak üzere işlevsel mimariyle tasarlanıyor.
Durumu kötü olan insanlar için tasarlanan bu evler coğrafi açıdan bağımsız olarak toplu taşıma hatlarına, toplum sağlığı merkezlerine ve okullara eşit erişim imkânı sunacak şekilde planlanıyor.
Bloklar orta sınıf konutlarıyla yan yana inşa edilerek sakinlerin aynı parkları, temiz koridorları ve ulaşım ağını ortaklaşa kullanması sağlanıyor.
Bukit Merah gibi sosyal konut alanlarında ikamet eden nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını 65 yaş üstü bireyler oluşturuyor.
Tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlar ve devlet yardımı alanlar, şehir merkezinden izole edilmeden bu devlet destekli dairelerde sosyal koruma altında tutuluyor.