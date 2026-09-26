Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 919 milyar dolarlık şirkete Türk yönetici

919 milyar dolarlık şirkete Türk yönetici

Türk yönetici Onur Erzan, ABD merkezli AllianceBernstein’ın Başkan ve CEO’su olarak göreve hazırlanıyor. Yaklaşık 919 milyar dolarlık varlık yöneten şirketin yeni dönem yönetimi, 1 Nisan 2027’de Erzan’a geçecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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ABD’nin önde gelen yatırım şirketlerinden AllianceBernstein’da yönetim değişikliği yaşanacak.

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Patronlar Dünyası’ndan Kerem Ülker’in haberine göre şirketin Başkan ve CEO’luk görevini Onur Erzan üstlenecek.

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Yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan AllianceBernstein, toplam 919 milyar dolarlık varlığı yönetiyor. Erzan’ın yeni görevindeki ilk günü 1 Nisan 2027 olacak.

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AllianceBernstein Yönetim Kurulu Üyesi Mark Pearson, atamanın ardından Erzan’ın özellikle varlık yönetimi ve sigorta alanlarındaki deneyimine dikkat çekti.

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Pearson, Erzan’ın şirkete katılmasından sonra stratejinin geliştirilmesi ve şirketin büyüme hedeflerine hazırlanmasında rol aldığını belirtti.

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Pearson ayrıca mevcut CEO Seth Bernstein’ın yaklaşık 10 yıllık yönetim dönemine değindi.

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Bernstein’ın şirketin büyümesinde ve Equitable ile AllianceBernstein arasındaki ortaklığın güçlenmesinde katkı sunduğunu ifade etti.

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Şirketin kurucuları arasında yer alan Seth Bernstein, CEO’luk görevini bırakmaya hazırlanıyor.

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Bernstein, AllianceBernstein’ın yönetimini Erzan’a devretmekten memnuniyet duyduğunu açıkladı. Erzan’ın şirket stratejisinin oluşturulmasına ve uygulanmasına önemli katkılar yaptığını belirtti.

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Onur Erzan, yeni görevini LinkedIn üzerinden duyurdu.

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Erzan, AllianceBernstein’a katılmadan önce McKinsey & Company’de 20 yıl çalıştığını belirtti.

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Erzan, beş yılı aşkın süre önce kariyerinde yeni bir döneme geçtiğini aktardı.

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AllianceBernstein’da ise Küresel Müşteri Grubu’nun yönetimini üstlendiğini ifade etti.

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Yeni görevine ilişkin değerlendirmesinde Erzan, şirketin yaklaşık 60 yıllık geçmişindeki önemli bir dönemde yönetimi devralacağını söyledi.

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Erzan ayrıca varlık ve servet yönetimi alanında hızlı değişim yaşandığını belirtti.

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Müşterilerin daha kapsamlı ortaklıklar ve entegre çözümler aradığını ifade etti.

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AllianceBernstein’ın kuruluş süreci 1967 yılına dayanıyor. Şirketin temeli, Sanford C. Bernstein’ın kendi adıyla kurduğu yatırım şirketiyle atıldı.

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1968’de Sanford C. Bernstein, farklı ortaklarla birlikte Sanford C. Bernstein & Company’yi kurdu.

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Alliance Capital, 2000 yılında Sanford C. Bernstein’ı satın aldı. Şirket, 2015 yılında AllianceBernstein adını ve “AB” markasını kullanmaya başladı.

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AllianceBernstein’ın Columbia Üniversitesi ile iş birliği de bulunuyor.

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Şirket, 2019 yılında yatırımcı çalışanlarına sürdürülebilirlik ve çevre bilimleri eğitimi verilmesi amacıyla üniversiteyle ortaklık kurdu.

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Onur Erzan da Columbia Business School’da MBA eğitimi aldı. Erzan, 1 Nisan 2027 itibarıyla yaklaşık 919 milyar dolarlık varlık yöneten AllianceBernstein’ın Başkan ve CEO’su olacak.

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