90 yıldır aynı yöntemle yapılıyor: Kilosu bin liradan satılıyor

Aziz Ceylan, geleneği büyüklerinden öğrendiğini belirterek, “Atalarımızdan gördüğümüz gibi darıları ekiyoruz. 90 yıllık bir gelenek bu ve biz de devam ettiriyoruz. Eskiden darı ekimi yapmıyorduk, merak ettim ve ekmeye başladım. Hem çalışıyorum hem de ekiyorum. Zevk alıyorum bu işten” dedi.