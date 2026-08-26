9 ayda 42 kilo verdi: Bu değişim herkesi şaşırtacak

Op. Dr. Özgür Sevim ise, Burcu Öztürk'ün çok araştırma yaparak kendilerine ulaştığını belirterek şunları söyledi: "Burcu'nun obeziteye bağlı prediyabet dönemi vardı, bunları yaşıyordu. Başta çok endişe ederek bu sürece girdi. Ama Burcu mükemmel uyumlu bir hastaydı, süreci çok güzel yönetti. Anlattığımız diyeti ve takiplerini hiç aksatmadı. Ameliyatı olur olmaz kişi kilo vermeye başlıyor. Birinci hafta kontrolünde yaklaşık 10 kilo vermiş oluyorlar. Şu ana kadar 42 kilo verdi, bunu da büyük oradan yağdan verdi. Kalan 3-4 aylık süreçte 6-7 kilo gibi bir yağ kaybı daha bekliyoruz. Önemli olan birinci yılın sonunda hastanın fazla kilosunun yüzde 80-90'ının verdirebilirsek istediğimiz kiloya ulaşmış oluyoruz."