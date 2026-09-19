Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi.
81 ilde Akıllı Şehir dönemi başlıyor: 50 yeni uygulama hayata geçecek
Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan plan kapsamında trafik, atık yönetimi, afetlere hazırlık ve belediyecilik başta olmak üzere birçok alanda 50 yeni uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Beş yıllık yol haritasıyla Türkiye genelinde şehirlerin dijital dönüşümünün hızlandırılması ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak yeni sistemlerin kurulması amaçlanıyor.
Plan; 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımından oluşuyor. Yeni dönemde yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojiler şehir yönetiminde daha fazla kullanılacak.
81 İLİN TAMAMINDA UYGULANACAK
Takvime göre 2026 sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Her belediyede özel akıllı şehir birimleri kurulması, mekansal planlamada ise semantik planlama modeline geçilmesi öngörülüyor.
2027'de büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek. Ayrıca 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı gelişim planları hazırlanacak.
50 UYGULAMA SAHAYA İNECEK
Planın önemli aşamalarından biri 2028'de başlayacak. Bu tarihten itibaren en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yerli teknolojilerin geliştirilmesi için teknoloji kümelenmeleri kurulacak ve ortaya çıkan çözümlerin yurt dışına ihraç edilmesi amaçlanacak.
2029'da ise Türkiye'nin tüm illerinde Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulacak. Trafikten çevre temizliğine kadar birçok belediye hizmeti bu merkezlerden tek noktadan takip edilebilecek. Koordinasyonu Bakanlık bünyesindeki Ulusal Akıllı Şehir Merkezi sağlayacak.
TRAFİKTEN ÇÖPLERE KADAR YENİ SİSTEM
Yeni uygulamaların vatandaşların günlük yaşamına doğrudan yansıması hedefleniyor. Gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleri ile trafikte geçirilen sürenin azaltılması planlanırken, atık toplama araçları konteynerlerin doluluk durumuna göre güzergah belirleyecek.
Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaşlar ise mahallelerindeki sorunları mobil uygulamalar üzerinden doğrudan ilgili birimlere bildirebilecek.
AFETLER İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMLERİ
Kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi de planın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmaları devreye alınarak afetlere karşı hazırlığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
TOKİ'nin kentsel dönüşüm ve yeni konut projeleri de “Akıllı Bölgeler” yaklaşımıyla bütünleştirilecek. Yeni yaşam alanlarında yeşil enerji sistemlerinin kullanılması, su ve enerji kayıplarının sensörler aracılığıyla anlık tespit edilmesi planlanıyor.
2030'DA YÜZDE 80 YERLİ ÜRETİM HEDEFİ
Takvimin son aşamasında, 2030 yılında akıllı şehir teknolojilerinde en az yüzde 80 yerli üretim şartı aranması planlanıyor. Aynı dönemde sektörde küresel ölçekte rekabet edebilecek 500 girişimci şirketin desteklenmesi ve Akıllı Şehir Kanunu'nun yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, planla ilgili açıklamasında, “5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır” diyerek belediyecilik, trafik sistemleri ve atık yönetimi başta olmak üzere vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini belirtti.