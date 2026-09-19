81 ilde Akıllı Şehir dönemi başlıyor: 50 yeni uygulama hayata geçecek

50 UYGULAMA SAHAYA İNECEK

Planın önemli aşamalarından biri 2028'de başlayacak. Bu tarihten itibaren en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada hayata geçirilmesi hedefleniyor. Yerli teknolojilerin geliştirilmesi için teknoloji kümelenmeleri kurulacak ve ortaya çıkan çözümlerin yurt dışına ihraç edilmesi amaçlanacak.