Sermaye piyasalarında son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan “fon krizi”nde soruşturmanın perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tasfiye kapsamındaki fonların büyüklüğünün yaklaşık 27 milyar dolara ulaştığı, etkilenen yatırımcı sayısının ise 800 bini aştığı tahmin ediliyor.
800 bin yatırımcıyı sarsan fon krizinde perde arkası: Her şey o yazıyla başladı
Sermaye piyasalarında büyük yankı uyandıran ve yüz binlerce yatırımcıyı etkilediği belirtilen “fon krizi”nin nasıl başladığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SPK’ya gönderilen kritik müzekkere, soruşturmanın fitilini ateşledi.Kaynak: Diğer
Soruşturmanın seyrini değiştiren adımlardan birinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Ağustos 2026'da Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) gönderilen müzekkere olduğu öğrenildi.
Başsavcılık yazısında, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlere ilişkin tespit ve iddiaları SPK'nın gündemine taşıdı.
HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gönderilen müzekkerede, bazı hisselerdeki dikkat çekici fiyat hareketleri üzerinde duruldu.
Savcılığın değerlendirmesinde, dijital ortamda takip edilen bazı hisselerin değerlerinde yaklaşık 100 kata varan yükselişler görüldüğü belirtildi. Bu hareketlerin “anormal nitelikte bir fiyat hareketi” oluşturabileceği değerlendirilirken, incelemeye konu hisselerin önemli bir bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığına ilişkin tespitlere yer verildi.
Fonlar üzerinden gerçekleştirilen yoğun alımların hem ilgili hisselerin fiyatlarının hem de bu hisseleri portföyünde bulunduran fonların değerlerinin yükselmesine yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
FONLAR VE HİSSELER MERCEK ALTINDA
Başsavcılık, inceleme kapsamındaki şirket ve hisseleri SPK'ya bildirirken, bu hisselerde yüksek miktarda alım yaptığı belirtilen fonların da araştırılmasını istedi.
Müzekkerede ayrıca bazı fon sahiplerinin söz konusu hisselerde bireysel alımlar gerçekleştirdiği, oluşan talebin ardından yükselen hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemlerin hem hisse fiyatları hem de fon değerleri üzerinde yeni yükselişlere yol açmış olabileceği yönündeki iddialara yer verildi.
Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve açıkladıkları dönemsel kârların da karşılaştırıldığı belirtildi. Savcılık, bazı şirketlerin mali göstergeleri ile hisselerinin piyasadaki fiyatları arasında “uçurum niteliğinde” fark bulunduğu değerlendirmesini yaptı.
PİYASA DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR
Müzekkerede Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107'nci maddesine de atıfta bulunuldu.
Savcılık, incelemeye konu işlemlerin sermaye piyasası araçlarının fiyatı, arzı veya talebi konusunda yanlış ya da yanıltıcı bir izlenim oluşturmak amacıyla yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istedi.
SPK'dan ayrıca söz konusu şirketler ve fonlarla ilgili halihazırda yürütülen bir inceleme bulunup bulunmadığının bildirilmesi talep edildi. Böyle bir inceleme yoksa şirketlerin mali göstergeleri ile piyasada oluşan hisse fiyatları arasındaki farkların da dikkate alınarak olası manipülatif işlemlerin araştırılması istendi.
“SORUŞTURMA GİZLİ YÜRÜTÜLSÜN”
19 Ağustos tarihli müzekkerenin son bölümünde ise soruşturmanın hassasiyetine dikkat çekildi. Başsavcılık, “soruşturmanın gizli yürütülmesi” gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin finansal sistemine duyulan güvenin ve yatırımcıların korunmasının önemine işaret edilirken, SPK'nın incelemeleri sonucunda elde edeceği bilgi ve belgelerin de ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Söz konusu müzekkerenin ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiği ve mali incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheli işlemlerin bağlantılarının araştırılmaya devam ettiği belirtildi.