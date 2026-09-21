800 bin yatırımcıyı sarsan fon krizinde perde arkası: Her şey o yazıyla başladı

FONLAR VE HİSSELER MERCEK ALTINDA

Başsavcılık, inceleme kapsamındaki şirket ve hisseleri SPK'ya bildirirken, bu hisselerde yüksek miktarda alım yaptığı belirtilen fonların da araştırılmasını istedi.

Müzekkerede ayrıca bazı fon sahiplerinin söz konusu hisselerde bireysel alımlar gerçekleştirdiği, oluşan talebin ardından yükselen hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemlerin hem hisse fiyatları hem de fon değerleri üzerinde yeni yükselişlere yol açmış olabileceği yönündeki iddialara yer verildi.