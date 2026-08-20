ABD merkezli indirim marketi Grocery Outlet, mağaza ağını yeniden düzenleme kararı aldı. 1946 yılında kurulan şirket, son çeyrekte 12 mağazasının faaliyetlerine son verdi.
80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı
Yaklaşık 80 yıldır faaliyet gösteren dev market zinciri, uzun yıllar devam eden hızlı büyüme politikasının ardından yeniden yapılanmaya gitti. Şirket peş peşe mağazalarını kapatırken, yıl genelindeki tablo da dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Markalı gıda ve günlük tüketim ürünlerini indirimli fiyatlarla satan şirketin, kapanışların ardından ABD'nin 16 eyaletinde 547 mağazası bulunuyor.
2026'da 40 mağaza kapandı
Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarına göre 4 Temmuz 2026'da sona eren 13 haftalık dönemde 12 mağaza kapatıldı.
Bunlardan 9'unun düşük performans gösteren şubeleri sistemden çıkarmak amacıyla uygulanan plan kapsamında olduğu belirtildi.
Daha önce 36 düşük performanslı mağazanın kapatılması hedeflenirken, ikinci çeyrek sonunda bu şubelerin tamamının faaliyetleri durduruldu.
Diğer kapanışlarla birlikte 2026'da kapatılan mağaza sayısı 40'a ulaştı. Şirket aynı dönemde 10 yeni mağaza da açtı.
Hızlı büyüme politikasını değiştirdi
Grocery Outlet CEO'su Jason Potter, şirketin geçmişte kapasitesinin kaldırabileceğinden daha hızlı büyüdüğünü ifade etti. Yeni dönemde mağaza açılacak bölgelerin daha dikkatli seçilmesi ve daha kontrollü bir büyüme politikası uygulanması planlanıyor.
Yıllık 12 milyon dolarlık katkı bekleniyor
Şirket, mağaza optimizasyon programının tamamlanmasının ardından yıllık yaklaşık 12 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK katkısı sağlamayı öngörüyor.
Yeniden yapılanmanın toplam maliyetinin ise 2026 ve 2027 mali yıllarında 15 ila 24 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.