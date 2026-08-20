80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı

Hızlı büyüme politikasını değiştirdi

Grocery Outlet CEO'su Jason Potter, şirketin geçmişte kapasitesinin kaldırabileceğinden daha hızlı büyüdüğünü ifade etti. Yeni dönemde mağaza açılacak bölgelerin daha dikkatli seçilmesi ve daha kontrollü bir büyüme politikası uygulanması planlanıyor.