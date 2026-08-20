Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı

80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı

Yaklaşık 80 yıldır faaliyet gösteren dev market zinciri, uzun yıllar devam eden hızlı büyüme politikasının ardından yeniden yapılanmaya gitti. Şirket peş peşe mağazalarını kapatırken, yıl genelindeki tablo da dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 1

ABD merkezli indirim marketi Grocery Outlet, mağaza ağını yeniden düzenleme kararı aldı. 1946 yılında kurulan şirket, son çeyrekte 12 mağazasının faaliyetlerine son verdi.

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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 2

Markalı gıda ve günlük tüketim ürünlerini indirimli fiyatlarla satan şirketin, kapanışların ardından ABD'nin 16 eyaletinde 547 mağazası bulunuyor.

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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 3

2026'da 40 mağaza kapandı

Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarına göre 4 Temmuz 2026'da sona eren 13 haftalık dönemde 12 mağaza kapatıldı.

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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 4

Bunlardan 9'unun düşük performans gösteren şubeleri sistemden çıkarmak amacıyla uygulanan plan kapsamında olduğu belirtildi.

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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 5

Daha önce 36 düşük performanslı mağazanın kapatılması hedeflenirken, ikinci çeyrek sonunda bu şubelerin tamamının faaliyetleri durduruldu.

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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 6

Diğer kapanışlarla birlikte 2026'da kapatılan mağaza sayısı 40'a ulaştı. Şirket aynı dönemde 10 yeni mağaza da açtı.

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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 7

Hızlı büyüme politikasını değiştirdi

Grocery Outlet CEO'su Jason Potter, şirketin geçmişte kapasitesinin kaldırabileceğinden daha hızlı büyüdüğünü ifade etti. Yeni dönemde mağaza açılacak bölgelerin daha dikkatli seçilmesi ve daha kontrollü bir büyüme politikası uygulanması planlanıyor.

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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 8

Yıllık 12 milyon dolarlık katkı bekleniyor

Şirket, mağaza optimizasyon programının tamamlanmasının ardından yıllık yaklaşık 12 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK katkısı sağlamayı öngörüyor.

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80 yıllık market zinciri 12 mağazasını birden kapattı - Resim: 9

Yeniden yapılanmanın toplam maliyetinin ise 2026 ve 2027 mali yıllarında 15 ila 24 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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