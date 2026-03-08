8 Mart günlük burç yorumları: Aşk, kariyer ve para trafiği yeniden şekilleniyor

KOÇ

Bugün kendi standartlarınızı yeniden belirliyorsunuz. Venüs ve Satürn sizin burcunuzda kavuştuğu için ilişkilerde sınırlarınızı daha net çizebilir, kendinize olan saygınızı ön plana koyabilirsiniz. Maddi konularda da uzun vadeli ve güvenli adımlar atmak isteyeceksiniz.