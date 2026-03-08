KOÇ
Bugün kendi standartlarınızı yeniden belirliyorsunuz. Venüs ve Satürn sizin burcunuzda kavuştuğu için ilişkilerde sınırlarınızı daha net çizebilir, kendinize olan saygınızı ön plana koyabilirsiniz. Maddi konularda da uzun vadeli ve güvenli adımlar atmak isteyeceksiniz.
8 Mart günlük burç yorumları: Aşk, kariyer ve para trafiği yeniden şekilleniyor
8 Mart 2026 Pazar günü burçları neler bekliyor? Venüs ve Satürn’ün Koç burcundaki stratejik kavuşumuyla aşk, kariyer ve para trafiği yeniden şekilleniyor. Bugün Mars balık burcunda olduğu için duygusal derinlik artabilir. Kararlarınızı verirken sadece mantığınızı değil, sezgilerinizi de dinleyin.Derleyen: Hava Demir
KOÇ
BOĞA
İç dünyanızda bir arınma sürecindesiniz. Bazı korkularınızla yüzleşmek ve ruhsal olarak güçlenmek için uygun bir zaman. Finansal konularda risk almaktan kaçınmalı, elinizdeki kaynakları korumaya odaklanmalısınız.
İKİZLER
Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz hareketleniyor. Eski dostlarla bir araya gelebilir veya geleceğe dair planlarınızı bir ekip ruhuyla gözden geçirebilirsiniz. Kariyerle ilgili yeni fırsatlar kapıda olabilir, ancak acele karar vermeyin.
YENGEÇ
Kariyer hayatınızda kalıcı ve ciddi kararların eşiğindesiniz. Bir yön değişikliği veya yeni bir sorumluluk gündeme gelebilir. Disiplinli ve odaklanmış yapınızla üstlerinizin dikkatini çekebilir, geleceğinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz.
ASLAN
Geniş bir bakış açısı kazanma zamanı. Hayalleriniz ve vizyonunuzla ilgili stratejiler geliştirebilirsiniz. Sosyal ortamlarda liderlik vasıflarınız ön plana çıkabilir; ancak harcamalarınızda dengeyi korumaya dikkat etmelisiniz.
BAŞAK
Çabalarınızın meyvelerini almaya başlıyorsunuz. Ortaklaşa işler veya finansal paylaşımlar konusunda netleşme yaşanabilir. İçsel bir farkındalık kazandığınız bugün, küçük değişimlerin büyük farklar yaratacağını göreceksiniz.
TERAZİ
İlişkilerde denge ve uyum arayışınız devam ediyor. Partnerinizle olan bağınızı güçlendirmek için ciddi konuşmalar yapabilir, gelecek planlarınızı masaya yatırabilirsiniz. İletişim diliniz bugün oldukça etkileyici olacak.
AKREP
Günlük rutinlerinizi düzenlemek ve üretkenliğinizi artırmak için ideal bir gün. Sağlığınıza dikkat etmeli ve kendinizi fazla yormamalısınız. Geçmişten gelen yarım kalmış işleri tamamlamak size iyi gelecek
YAY
Yaratıcılığınızın zirvesindesiniz. Hobileriniz veya aşk hayatınızla ilgili ciddi adımlar atabilirsiniz. Beklenmedik misafirler kapınızı çalabilir; misafirperverliğiniz size ileride yeni kapılar açabilir.
OĞLAK
Ev ve aile hayatınız ön planda. Evinizde yapacağınız bir tadilat veya düzenleme planı gündeme gelebilir. Maddi konularda bir destek almanız olası; ancak çevrenizle güç savaşına girmekten kaçınmalısınız.
KOVA
İletişim trafiğiniz oldukça yoğun. Yazacağınız bir mesaj veya yapacağınız bir konuşma uzun vadeli etkiler yaratabilir. Düşüncelerinizi paylaşırken net olmaya özen gösterin; şefkatli ve yardımsever tavrınızla dikkat çekeceksiniz.
BALIK
Maddi konular ve öz değer teması gündeminizde. Gelirlerinizi artıracak yeni bir iş teklifi veya proje kapınızı çalabilir. Harcamalarınızda bütçenizi aşmamaya çalışmalı, yatırım planlarınızı gerçekçi temellere dayandırmalısınız.