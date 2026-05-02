Bankalar faiz oranlarını güncelledi. Uğur getirdiğine inanılan 777 rakamı faizde de beklenen karı getirecek mi?
777 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %6 daha fazla veriyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar faiz oranlarını güncelledi. 9 bankanın 777 bin lira için veriği faiz oranları arasında uçurum oluştu. Aynı parayla hangi bankadan ne kadar faiz alındığı belli oldu.Aykut Metehan
İşte banka banka faiz oranları...
Banka: İş Bankası
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %39,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 22 bin 199 lira
Banka: Yapı Kredi
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %42
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 23 bin 604
Banka: QNB
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %43,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 24 bin 447
Banka: Garanti
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %41,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 23 bin 323
Banka: AKBANK
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %42
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 23 bin 604 lira
Banka: ON Bank
Ana Para: 7 bin lira
Faiz Oranı: %42,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 23 bin 885 lira
Banka: Getir Finans
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %43
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 24 bin 166 lira
Banka: ING
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %45
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 25 bin 290 lira
Banka: Alternatif Bank
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %46
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 25 bin 852 lira