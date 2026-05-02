Anasayfa Ekonomi 777 bin liranın aylık faiz kazancı uçtu; Bir banka rakiplerinden %6 daha fazla veriyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar faiz oranlarını güncelledi. 9 bankanın 777 bin lira için veriği faiz oranları arasında uçurum oluştu. Aynı parayla hangi bankadan ne kadar faiz alındığı belli oldu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Bankalar faiz oranlarını güncelledi. Uğur getirdiğine inanılan 777 rakamı faizde de beklenen karı getirecek mi?

İşte banka banka faiz oranları...

Banka: İş Bankası
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %39,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 22 bin 199 lira

Banka: Yapı Kredi
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %42
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 23 bin 604

Banka: QNB
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %43,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 24 bin 447

Banka: Garanti
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %41,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 23 bin 323

Banka: AKBANK
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %42
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 23 bin 604 lira

Banka: ON Bank
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %42,5
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 23 bin 885 lira

Banka: Getir Finans
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %43
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 24 bin 166 lira

Banka: ING
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %45
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 25 bin 290 lira

Banka: Alternatif Bank
Ana Para: 777 bin lira
Faiz Oranı: %46
Vade: 32 gün
Net Kazanç: 25 bin 852 lira

Kaynak: Haber Merkezi
