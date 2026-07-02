Yeniçağ Gazetesi
02 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Türkiye’de enflasyon oranlarının sürekli değişmesi, mevduat kazançlarını da etkiliyor. 760 bin liranın mevduat kazanç getirisi belli oldu. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ortaya çıktı. İşte banka banka güncel oranlar...

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 23.362,19 TL

Vade Sonu Bakiye: 783.362,19 TL

1 9
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç:22.812,49 TL

Vade Sonu Bakiye: 782.812,49 TL

2 9
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 22.624,11 TL

Vade Sonu Bakiye: 782.624,11 TL

3 9
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 22.316,61 TL

Vade Sonu Bakiye: 782.316,61 TL

4 9
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Turuncu Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 22.650,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 782.650,44 TL

5 9
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Kaptan Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 25.130,41 TL

Vade Sonu Bakiye: 785.130,41 TL

6 9
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Yapı Kredi

Sınırsız Hesap TL

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 22.363,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 782.363,08 TL

7 9
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Ziraat Bankası

Vadeli TL Mevduat Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 22.537,64 TL

Vade Sonu Bakiye: 782.537,64 TL

8 9
760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

Türkiye İş Bankası

Vadeli TL Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 21.163,4 TL

Vade Sonu Bakiye: 781.163,4 TL

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro