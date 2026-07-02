760 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 23.362,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 783.362,19 TL
Akbank
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 23.362,19 TL
Vade Sonu Bakiye: 783.362,19 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç:22.812,49 TL
Vade Sonu Bakiye: 782.812,49 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 22.624,11 TL
Vade Sonu Bakiye: 782.624,11 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 22.316,61 TL
Vade Sonu Bakiye: 782.316,61 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.650,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 782.650,44 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 25.130,41 TL
Vade Sonu Bakiye: 785.130,41 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 22.363,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 782.363,08 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 22.537,64 TL
Vade Sonu Bakiye: 782.537,64 TL
Türkiye İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 21.163,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 781.163,4 TL