Merakla beklenen İstanbul Festivali’nin, vatandaşlara kapılarını açacağı tarih belli oldu. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO’su Özlem Adıgüzel festival hakkında bilgiler verirken merak edilen önemli detayları açıkladı. Uluslararası sanatçılar ile Türkiye'nin müzik sahnesine yön veren isimlerini aynı programda buluşturan festival, zengin içeriğiyle yazın en dikkat çekici kültür ve müzik buluşmalarından biri olmayı hedefliyor.
750 TL’ye dünyaca ünlü yıldızları izleme fırsatı: İstanbul’un çok konuşulacak festivalinde yok yok
İstanbul Festivali’nin kapılarını vatandaşlara açacağı tarih belli oldu. Etkinliğe geri sayım sürerken hazırlıkların sonuna gelindi. Dünyaca ünlü uluslararası sanatçılar ile Türk müziğinin önemli isimlerini aynı sahnede buluşturan festival, dikkat çeken kültür buluşmalarından biri olmayı hedefliyor.Kaynak: DHA
Festivalin açılışı, 1 Ağustos'ta dünyaca ünlü İngiliz rap yıldızı Central Cee ve Türk rap müziğinin sevilen ismi Motive ile yapılacak. 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan sahne alırken, 4 Ağustos'ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, sürpriz konuklarıyla birlikte müzikseverlerle buluşacak. 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta maNga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesinde olacak.
Elektronik müziğin efsane ismi Tiësto 8 Ağustos'ta, Semicenk ve Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta sahne alacak. Hande Yener, ‘Hande Bizi Sezen'e Götür’ projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak. Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta festival sahnesinde olacak.
Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X ise 15 Ağustos'ta sahne alacak. Festival, 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.
ÖNEMLİ BİR MÜZİK BULUŞMASI!
İstanbul Festivali, sadece sanatçı kadrosuyla değil, uluslararası programıyla da İstanbul'un etkinlik takvimindeki konumunu güçlendiriyor. Her yıl artan ziyaretçi sayısı ve uluslararası sanatçı programıyla festival, İstanbul'u küresel kültür ve eğlence sahnesinin önemli buluşma noktalarından biri haline getiriyor.
İstanbul Festivali, sanatçı kadrosunun yanı sıra ana sahnesiyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan festival sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük festival sahnelerinden biri olarak yükseliyor. 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle donatılan sahne, mimari estetiği ileri ışık, ses ve görüntü teknolojileriyle buluşturarak uluslararası konser standartlarında görsel ve işitsel bir deneyim sunacak.
FESTİVEL BİLETLERİ 750 TL’DEN BAŞLIYOR!
İstanbul Festivali’nin biletleri, 750 TL’den başlarken istanbulfestivali.com ve biletspace.com üzerinden satışa sunuluyor. Festivalde yer alacak konserleri deneyimlemek isteyen müzikseverler, biletlerine her iki resmi platformdan ulaşabiliyor.
İstanbul'un kapsamlı müzik ve yaşam etkinliklerinden biri olan İstanbul Festivali, dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra gün boyu devam eden deneyim alanlarıyla ziyaretçilerine çok yönlü bir festival atmosferi sunacak. Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltecek Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine hazırlarken, 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturacak.
Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival; müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve farklı bir festival deneyimi sunacak.
Festivalin kapsamına ilişkin bilgi veren Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO’su Özlem Adıgüzel, “Festivalimiz başlıyor. 1 Ağustos'tan 16 Ağustos'a kadar Yenikapı Festival Park'tayız. Temel değişikliklerimizden bahsedecek olursam, 70 metreye 28 metre gibi dev bir sahnemiz var. Türkiye'de kurulan en büyük festival sahnesi. Buna ilave olarak bir sahne daha geliştirdik. O da Genç Sahne'miz. Genç yeteneklerimize burada fırsatlar veriyoruz ve heyecanla onların performanslarını bekliyoruz. Yine yenilik olarak sayabileceğim, tüketicilerin deneyimlerine dayanarak ve onları da dinleyerek oluşturduğumuz ziyaretçi ve izleme alanları var. Yenikapı, 120 dönümlük yekpare bir alandı. Biz burada tribün ve farklı kategorilerde oturma alanları da oluşturarak izleyicilerimize daha farklı deneyimler sunmak istedik” ifadelerine yer verdi.
Adıgüzel, sözlerinin devamında “FIBA ile yapmış olduğumuz 3x3 bir basketbol turnuvamız var. Bunu da çok önemsiyoruz. 384 sporcumuz katılıyor. Farklı kategorilerde heyecanla yarışacaklar. İlk gün bir yetenek turnuvamız var. Şirketler ligi ekledik. Bunları da keyifle, sporu da içine dahil ettiğimiz bir festival olarak izlemelerini öneririm izleyicilere. Diğer tarafta marka deneyim alanlarımız gelişti. Burada da 90'a yakın markamız var. Yeme-içme alanlarına ilave olarak, gün boyunca deneyim yaşayabilecekleri çok güzel etkinlikler bekliyor izleyicileri. Saat 16.00'da kapılarımız açılıyor. Akşam konser saatine kadar alanda keyifle vakit geçirebilecekler. Ailecek diyorum; her yaştan herkesi kucaklayan dev bir festival İstanbul Festivali” sözlerini sarf etti.
“Erişimimiz tabii milyonları buluyor. Yoğun bir kampanyayla duyuruyoruz. Beşinci senesi olduğu için İstanbul Festivali, bilinirlik tarafında da aslında kucaklayıcı olması sebebiyle oldukça ilgi görüyor. Yine 1 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. İstanbul Festivali'nin içinde bir festival daha var. Konsept geceler diyoruz biz bunlara. Kore Kurtuluş Günü sebebiyle, 15 Ağustos'ta, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla Kore kültürü ve müziğine yer verdiğimiz bir sahnemiz olacak” diyen Adıgüzel, “Burada da K-pop severleri festivale bekliyoruz. Markaların çok sayıda sürprizi var. Yarışmalar, hediyeler, kupalar. Oldukça zevkli ve keyifli, sürprizlerle dolu bir alan. Tabii sahneden de yaptığımız sürprizler oluyor. Çünkü bazı markalarımızın konserler öncesinde sahnede etkinlikleri oluyor. Orada da herkesi çok güzel sürprizler bekliyor” ifadelerini kullandı.