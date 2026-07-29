750 TL’ye dünyaca ünlü yıldızları izleme fırsatı: İstanbul’un çok konuşulacak festivalinde yok yok

Festivalin kapsamına ilişkin bilgi veren Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO’su Özlem Adıgüzel, “Festivalimiz başlıyor. 1 Ağustos'tan 16 Ağustos'a kadar Yenikapı Festival Park'tayız. Temel değişikliklerimizden bahsedecek olursam, 70 metreye 28 metre gibi dev bir sahnemiz var. Türkiye'de kurulan en büyük festival sahnesi. Buna ilave olarak bir sahne daha geliştirdik. O da Genç Sahne'miz. Genç yeteneklerimize burada fırsatlar veriyoruz ve heyecanla onların performanslarını bekliyoruz. Yine yenilik olarak sayabileceğim, tüketicilerin deneyimlerine dayanarak ve onları da dinleyerek oluşturduğumuz ziyaretçi ve izleme alanları var. Yenikapı, 120 dönümlük yekpare bir alandı. Biz burada tribün ve farklı kategorilerde oturma alanları da oluşturarak izleyicilerimize daha farklı deneyimler sunmak istedik” ifadelerine yer verdi.