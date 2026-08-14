Bursa tekstil sektörünün köklü firmalarından Güzeldağ Tekstil Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato talebinin reddedilmesinin ardından iflas sürecinde yeni bir döneme girdi.
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı
Bursa'da yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayan Güzeldağ Tekstil'in iflas sürecinde kritik aşamaya geçildi. Temelleri 1960'lı yıllara uzanan şirket için tasfiye süreci resmen başladı. İflas Dairesi, alacaklılara ve şirkete borcu bulunanlara bir ay içinde başvuru çağrısı yaptı.Dilek Taşdemir
Yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayan şirket için tasfiye işlemleri resmen başlatılırken, alacaklılara kritik uyarı yapıldı.
KONKORDATO REDDEDİLDİ, İFLAS KARARI KESİNLEŞTİ
Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan ve Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan şirketin konkordato talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.
Şirket ile ortakları Mesut Güzeldağ ve Selçuk Güzeldağ'ın başvurularının reddedilmesiyle birlikte geçici mühlet kaldırıldı, koruyucu tedbirler sona erdi ve konkordato komiserlerinin görevi sonlandırıldı.
Mahkeme, yapılan incelemede şirketin borca batık olduğuna hükmederek 3 Haziran 2026 tarihinde saat 13.50 itibarıyla iflasına karar verdi.
TASFİYE SÜRECİNDE KRİTİK ÇAĞRI
Bursa İflas Dairesi, şirketin tasfiyesinin adi tasfiye usulüyle yürütüleceğini duyurdu.
Şirketten alacağı bulunanlar ile şirkete ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde hak iddiası bulunanların, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bursa İflas Müdürlüğü'ne yazılı başvuru yapmaları istendi.
Daha önce alacak kaydı yaptıranların ise yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı belirtildi.
ŞİRKETE BORCU OLANLAR DA BİLDİRİLECEK
İflas Dairesi, Güzeldağ Tekstil'e borcu bulunan kişilerin de aynı süre içinde borçlarını bildirmesi gerektiğini açıkladı.
Şirket mallarını elinde bulunduranların ise kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla bu malları iflas dairesine teslim etmeleri gerektiği belirtilirken, yükümlülüklere uyulmaması halinde kanuni yaptırımların uygulanabileceği uyarısı yapıldı.
İLK ALACAKLILAR TOPLANTISI İÇİN TARİH BELLİ OLDU
İflas sürecinin önemli aşamalarından biri olan ilk alacaklılar toplantısı, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek.
Alacaklılar toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi yetkili vekilleri aracılığıyla da temsil edilebilecek.
1960'LARDAN BUGÜNE UZANAN TEKSTİL MARKASI
Güzeldağ Tekstil'in hikayesi 1960'lı yıllarda manifatura ticaretiyle başladı.
Şirket, ilerleyen yıllarda kumaş üretimi, boya, baskı ve apre alanlarında faaliyet göstererek hem yurt içi hem de yurt dışına üretim yapan bir yapıya dönüştü.
1996 yılında ise Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisini faaliyete geçiren firma, yıllarca tekstil sektörünün dikkat çeken üreticileri arasında yer aldı.
Bugün ise 66 yıllık geçmişe sahip şirketin iflas sürecinde gözler, alacaklıların başvuruları ve 3 Eylül'de yapılacak kritik toplantıya çevrilmiş durumda.