Yeniçağ Gazetesi
14 Ağustos 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı

66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı

Bursa'da yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayan Güzeldağ Tekstil'in iflas sürecinde kritik aşamaya geçildi. Temelleri 1960'lı yıllara uzanan şirket için tasfiye süreci resmen başladı. İflas Dairesi, alacaklılara ve şirkete borcu bulunanlara bir ay içinde başvuru çağrısı yaptı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 1

Bursa tekstil sektörünün köklü firmalarından Güzeldağ Tekstil Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato talebinin reddedilmesinin ardından iflas sürecinde yeni bir döneme girdi.

1 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 2

Yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayan şirket için tasfiye işlemleri resmen başlatılırken, alacaklılara kritik uyarı yapıldı.

2 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 3

KONKORDATO REDDEDİLDİ, İFLAS KARARI KESİNLEŞTİ

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan ve Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan şirketin konkordato talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

3 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 4

Şirket ile ortakları Mesut Güzeldağ ve Selçuk Güzeldağ'ın başvurularının reddedilmesiyle birlikte geçici mühlet kaldırıldı, koruyucu tedbirler sona erdi ve konkordato komiserlerinin görevi sonlandırıldı.

4 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 5

Mahkeme, yapılan incelemede şirketin borca batık olduğuna hükmederek 3 Haziran 2026 tarihinde saat 13.50 itibarıyla iflasına karar verdi.

5 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 6

TASFİYE SÜRECİNDE KRİTİK ÇAĞRI

Bursa İflas Dairesi, şirketin tasfiyesinin adi tasfiye usulüyle yürütüleceğini duyurdu.

6 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 7

Şirketten alacağı bulunanlar ile şirkete ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde hak iddiası bulunanların, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bursa İflas Müdürlüğü'ne yazılı başvuru yapmaları istendi.

7 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 8

Daha önce alacak kaydı yaptıranların ise yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı belirtildi.

8 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 9

ŞİRKETE BORCU OLANLAR DA BİLDİRİLECEK

İflas Dairesi, Güzeldağ Tekstil'e borcu bulunan kişilerin de aynı süre içinde borçlarını bildirmesi gerektiğini açıkladı.

9 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 10

Şirket mallarını elinde bulunduranların ise kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla bu malları iflas dairesine teslim etmeleri gerektiği belirtilirken, yükümlülüklere uyulmaması halinde kanuni yaptırımların uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

10 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 11

İLK ALACAKLILAR TOPLANTISI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

İflas sürecinin önemli aşamalarından biri olan ilk alacaklılar toplantısı, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

11 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 12

Alacaklılar toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi yetkili vekilleri aracılığıyla da temsil edilebilecek.

12 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 13

1960'LARDAN BUGÜNE UZANAN TEKSTİL MARKASI

Güzeldağ Tekstil'in hikayesi 1960'lı yıllarda manifatura ticaretiyle başladı.

13 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 14

Şirket, ilerleyen yıllarda kumaş üretimi, boya, baskı ve apre alanlarında faaliyet göstererek hem yurt içi hem de yurt dışına üretim yapan bir yapıya dönüştü.

14 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 15

1996 yılında ise Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisini faaliyete geçiren firma, yıllarca tekstil sektörünün dikkat çeken üreticileri arasında yer aldı.

15 16
66 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılara çağrı - Resim: 16

Bugün ise 66 yıllık geçmişe sahip şirketin iflas sürecinde gözler, alacaklıların başvuruları ve 3 Eylül'de yapılacak kritik toplantıya çevrilmiş durumda.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro