63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok

KARAR HENÜZ ALINMADI

Söz konusu düzenleme şu aşamada ilgili komisyonun tavsiyesi niteliğinde. “63 yaşında emeklilik” uygulamasının kaldırıldığına veya 5 yıllık geçiş süresinin kesinleştiğine ilişkin bir karar bulunmuyor.

Tartışmanın merkezinde, en az 45 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların kesintisiz emeklilik hakkının geleceği ve olası bir değişikliğin çalışanların mevcut emeklilik planlarını nasıl etkileyeceği bulunuyor.