Almanya’da emeklilik sisteminde dikkat çeken bir değişiklik tartışılıyor. Gündemde, en az 45 yıllık sigortalılık geçmişine sahip çalışanlara tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılması var.
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok
Almanya’da en az 45 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlara yönelik kesintisiz erken emeklilik uygulamasının kaldırılması gündeme geldi.Kaynak: Haber Merkezi
SPD’li emeklilik uzmanı ve Emeklilik Komisyonu'nun eski başkan yardımcısı Annika Klose, uygulamanın kaldırılması halinde değişikliğin bir anda hayata geçirilmemesi gerektiğini ifade etti.
‘63 YAŞINDA EMEKLİLİK’ UYGULAMASININ KALDIRILMASI ÖNERİLDİ
Almanya’da “Rente mit 63”, yani “63 yaşında emeklilik” olarak anılan uygulamanın geleceği tartışılmaya başlandı.
İlgili komisyon, en az 45 senelik sigortalılık süresine sahip kişilere yönelik kesintisiz emeklilik uygulamasının sona erdirilmesini öneriyor. SPD’li Klose de komisyonun bu yöndeki yaklaşımına dikkat çekti.
Klose, gerçekleştirdiği açıklamada, düzenlemenin kaldırılması durumunda anayasal olarak korunması gereken kazanılmış beklentilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Emeklilik sistemindeki bu tür değişikliklerde söz konusu koruma süresi genellikle 5 yıl oluyor. Bu nedenle yeni sisteme geçişte çalışanlara belirli bir süre tanınmasını istedi.
‘VATANDAŞ EMEKLİLİĞİNİ PLANLAYABİLMELİ’
SPD’li siyasetçi, emeklilik gibi uzun vadeli planlama gerektiren bir konuda kuralların öngörülebilir olması gerektiğini vurguladı.
Klose, olası değişiklikte güvenilir düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ve vatandaşların emeklilik planlarını buna göre yapabilmesinin önemli olduğunu belirtti.
KARAR HENÜZ ALINMADI
Söz konusu düzenleme şu aşamada ilgili komisyonun tavsiyesi niteliğinde. “63 yaşında emeklilik” uygulamasının kaldırıldığına veya 5 yıllık geçiş süresinin kesinleştiğine ilişkin bir karar bulunmuyor.
Tartışmanın merkezinde, en az 45 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların kesintisiz emeklilik hakkının geleceği ve olası bir değişikliğin çalışanların mevcut emeklilik planlarını nasıl etkileyeceği bulunuyor.