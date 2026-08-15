Yeniçağ Gazetesi
15 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok

63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok

Almanya’da en az 45 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlara yönelik kesintisiz erken emeklilik uygulamasının kaldırılması gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 1

Almanya’da emeklilik sisteminde dikkat çeken bir değişiklik tartışılıyor. Gündemde, en az 45 yıllık sigortalılık geçmişine sahip çalışanlara tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılması var.

1 9
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 2

SPD’li emeklilik uzmanı ve Emeklilik Komisyonu'nun eski başkan yardımcısı Annika Klose, uygulamanın kaldırılması halinde değişikliğin bir anda hayata geçirilmemesi gerektiğini ifade etti.

2 9
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 3

‘63 YAŞINDA EMEKLİLİK’ UYGULAMASININ KALDIRILMASI ÖNERİLDİ

Almanya’da “Rente mit 63”, yani “63 yaşında emeklilik” olarak anılan uygulamanın geleceği tartışılmaya başlandı.

3 9
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 4

İlgili komisyon, en az 45 senelik sigortalılık süresine sahip kişilere yönelik kesintisiz emeklilik uygulamasının sona erdirilmesini öneriyor. SPD’li Klose de komisyonun bu yöndeki yaklaşımına dikkat çekti.

4 9
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 5

Klose, gerçekleştirdiği açıklamada, düzenlemenin kaldırılması durumunda anayasal olarak korunması gereken kazanılmış beklentilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

5 9
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 6

Emeklilik sistemindeki bu tür değişikliklerde söz konusu koruma süresi genellikle 5 yıl oluyor. Bu nedenle yeni sisteme geçişte çalışanlara belirli bir süre tanınmasını istedi.

6 9
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 7

‘VATANDAŞ EMEKLİLİĞİNİ PLANLAYABİLMELİ’

SPD’li siyasetçi, emeklilik gibi uzun vadeli planlama gerektiren bir konuda kuralların öngörülebilir olması gerektiğini vurguladı.

7 9
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 8

Klose, olası değişiklikte güvenilir düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ve vatandaşların emeklilik planlarını buna göre yapabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

8 9
63 yaşında emeklilik uygulaması kaldırılıyor mu? Milyonlarca Türk’ün yaşadığı bölgede şok - Resim: 9

KARAR HENÜZ ALINMADI

Söz konusu düzenleme şu aşamada ilgili komisyonun tavsiyesi niteliğinde. “63 yaşında emeklilik” uygulamasının kaldırıldığına veya 5 yıllık geçiş süresinin kesinleştiğine ilişkin bir karar bulunmuyor.

Tartışmanın merkezinde, en az 45 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların kesintisiz emeklilik hakkının geleceği ve olası bir değişikliğin çalışanların mevcut emeklilik planlarını nasıl etkileyeceği bulunuyor.

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro