Küresel ve yerel pazarda yaşanan mali dalgalanmalar, Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından birini daha kapanmaya zorladı.
61 yıllık Türk tekstil devi iflas etti: 24 ülkeye ihraç ediyordu
Türkiye'nin tekstil başkentlerinden Bursa'da 1965 yılından bu yana bebek ve çocuk giyimi üzerine faaliyet gösteren 61 yıllık köklü firma BBX Baby Kids Tekstil, iflas etti.Gülsüm Hülya Sundu
Temelleri 1965 yılında Bursa'da atılan ve yarım asrı aşkın süredir bebek ve çocuk giyim sektöründe üretim yapan BBX Baby Kids Tekstil, içine düştüğü ekonomik krizden çıkamayarak tasfiye sürecine girdi. İki ayrı fabrikada kesintisiz üretim yapan şirketin hikayesi, yargıdan çıkan nihai kararla resmen son buldu.
Bir süredir ciddi ekonomik sıkıntılarla mücadele eden tekstil devi, borçlarını yeniden yapılandırıp nefes alabilmek umuduyla geçtiğimiz mayıs ayında yargıya başvurmuştu.
Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete üç aylık geçici konkordato mühleti tanımış ve haciz işlemlerini durdurarak firmaya koruma kalkanı sağlamıştı.
Bu geçici mühlet, 16 Temmuz'dan itibaren 34 gün daha uzatılarak şirketin toparlanması için ek bir şans yaratılmıştı.
Ancak 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen kesin mühlet duruşmasında, yapılan incelemeler sonucunda şirketin mali tablosunun düzeltilemeyecek kadar ağır bir borç yükü altında olduğu belgelendi. Mahkeme heyeti, borca batık durumdaki firmanın konkordato projesinin başarıya ulaşma ihtimalinin kalmadığına hükmederek iflasını resmen ilan etti.
Sadece iç piyasayla sınırlı kalmayıp küresel arenada da kendine sağlam bir yer edinen BBX Baby Kids Tekstil, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden birini temsil ediyordu.
Köklü şirket, aralarında İtalya, İspanya, Yunanistan ve Rusya'nın da bulunduğu 24 farklı ülkeye aktif olarak ürün ihraç ederek önemli bir başarı hikayesine imza atmıştı.