61 yıllık Türk tekstil devi iflas etti: 24 ülkeye ihraç ediyordu

Ancak 19 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen kesin mühlet duruşmasında, yapılan incelemeler sonucunda şirketin mali tablosunun düzeltilemeyecek kadar ağır bir borç yükü altında olduğu belgelendi. Mahkeme heyeti, borca batık durumdaki firmanın konkordato projesinin başarıya ulaşma ihtimalinin kalmadığına hükmederek iflasını resmen ilan etti.