Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji 60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı

60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı

Küresel teknoloji devlerini buluşturan Abu Dabi'deki Ai Everything zirvesinde, fiziksel yapay zeka devrimi, insansı robotların geleceği ve sektöre yönelik dev yatırımlar masaya yatırıldı.

Kaynak: AA
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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 1

Birleşik Arap Emirlikleri'nin idari merkezi Abu Dabi'de kapılarını açan prestijli "Ai Everything" buluşması başladı.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 2

Altmışı aşkın devletten teknoloji şirketi, bilim insanı ve fon yöneticisi aynı çatı altında bir araya geldi.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 3

Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi (ADNEC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen dev organizasyonda, dört yüzden fazla yapay zeka altyapı sağlayıcısı ve girişim yenilikçi projelerini görücüye çıkardı.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 4

200’den fazla yatırımcının da takip ettiği devirde; Amazon, Intel ve Microsoft gibi dünya devi markalar en son yapay zeka uygulamalarını ziyaretçilere tanıttı.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 5

Robot teknolojileri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Boston Dynamics kurucu ortağı ve Robotik ile Yapay Zeka Enstitüsü (RAI) Yürütme Direktörü Marc Raibert, zirvede Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 6

Yapay zeka ekosisteminde, özellikle de kendi uzmanlık sahası olan fiziksel yapay zeka ile robotik dünyasında yer almanın benzersiz bir dönemine tanıklık ettiklerini dile getirdi. Raibert, bu alanda çok sayıda kritik eşiğin aşıldığını vurguladı.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 7

Son iki yıl zarfında sektöre yönelik devasa finansal yatırımlar yapıldığının altını çizen uzman isim, gelecek döneme dair beklentilerini "Elde edilen tüm başarıları görmek büyüleyici olacak" ifadeleriyle aktardı.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 8

RAI bünyesinde fiziksel sistemler geliştirmeye odaklandıklarını belirten Raibert, çalışmalarının temel felsefesini şu sözlerle açıkladı:

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 9

"Robotların elleriyle daha fazla iş yapabilmesini sağlayacak el becerisi sistemleri geliştiriyoruz ancak temel amacımız, hemen piyasaya sunulacak ürünler üzerine çalışmak değil. Gelecek nesil robotları bugünkünden çok daha yetenekli kılacak uzun vadeli çözümler üretmek."

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 10

"Fiziksel Yapay Zekanın Yükselişi" isimli paneldeki sunumunda Raibert, yapay zeka dil modellerinin internetteki sınırsız bilgi havuzuna kolayca erişebildiğini, buna karşılık fiziksel robotlar için veri toplamanın son derece meşakkatli bir süreç olduğunu dile getirdi.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 11

Robotlara görevleri aktarmak amacıyla büyük dil modellerinden istifade ettiklerini kaydeden Raibert, "İzle, Anla, Yap" adını verdikleri stratejik projeden bahsetti. Konuyu pratik bir örnekle somutlaştıran Raibert şunları kaydetti:

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 12

"Bir fabrikada işe girdiğinizde birisi size yapmanız gereken işi gösterir. Siz de onu izler, görevin unsurlarını algılar ve kendi becerilerinizi kullanarak aynı şeyi yaparsınız ancak bunu robotlara uygulamak son derece zor bir problemi ortaya çıkardı.”

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 13

“Becerileri en temelden inşa etmeniz, ardından algı kısmına odaklanarak hangi becerinin sergilendiğini anlamanız gerekiyor. Çoğu zaman sadece bakarak ne olup bittiğini kavrayamıyorsunuz. Dolayısıyla bu süreçte daha üst seviye yapay zekadan faydalanmayı umuyoruz."

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 14

İnsansı robot imal etme çabasını "Robotiğin Everest Dağı'na tırmanması" sözleriyle betimleyen Raibert, bu alanın son derece büyüleyici bir meydan okuma barındırdığını ifade etti.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 15

İnsanlığın el mahareti ve çevreyi algılama yetileri bakımından rakipsiz olduğunu belirten Raibert, robotik sistemlerin her geçen gün ivme kazandığını, ancak henüz insan zekası ve fiziksel kapasitesiyle tam anlamıyla yarışabilecek düzeyde bulunmadığını dile getirdi.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 16

Tesla CEO'su Elon Musk'ın önümüzdeki beş yıl içinde milyarlarca insansı robot üretme hedefine de değinen Raibert, sektördeki teknolojik gelişim temposu konusunda genel anlamda aşırı iyimser bir yaklaşım olduğuna işaret etti.

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 17

Musk'ın SpaceX, Starlink ve Tesla markalarıyla elde ettiği başarılara duyduğu hayranlığı belirten Raibert, şu değerlendirmeyi yaptı:

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 18

"Elon Musk, dediği kadar çok robotu belirtilen sürede üretebilecek mi? Muhtemelen hayır ancak kendisi, insanların bu alana ilgisini çeken en temel güçlerden biri olmayı başardı."

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60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı - Resim: 19

Öte yandan, "Ai Everything" organizasyonu çerçevesinde farklı branşlardan 180'den fazla uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen panellerde, yapay zeka dünyasındaki en taze gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

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