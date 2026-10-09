Birleşik Arap Emirlikleri'nin idari merkezi Abu Dabi'de kapılarını açan prestijli "Ai Everything" buluşması başladı.
60 ülke yapay zekayı konuşacak: Robotların zayıf noktası ortaya çıktı
Küresel teknoloji devlerini buluşturan Abu Dabi'deki Ai Everything zirvesinde, fiziksel yapay zeka devrimi, insansı robotların geleceği ve sektöre yönelik dev yatırımlar masaya yatırıldı.Kaynak: AA
Altmışı aşkın devletten teknoloji şirketi, bilim insanı ve fon yöneticisi aynı çatı altında bir araya geldi.
Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi (ADNEC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen dev organizasyonda, dört yüzden fazla yapay zeka altyapı sağlayıcısı ve girişim yenilikçi projelerini görücüye çıkardı.
200’den fazla yatırımcının da takip ettiği devirde; Amazon, Intel ve Microsoft gibi dünya devi markalar en son yapay zeka uygulamalarını ziyaretçilere tanıttı.
Robot teknolojileri dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Boston Dynamics kurucu ortağı ve Robotik ile Yapay Zeka Enstitüsü (RAI) Yürütme Direktörü Marc Raibert, zirvede Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.
Yapay zeka ekosisteminde, özellikle de kendi uzmanlık sahası olan fiziksel yapay zeka ile robotik dünyasında yer almanın benzersiz bir dönemine tanıklık ettiklerini dile getirdi. Raibert, bu alanda çok sayıda kritik eşiğin aşıldığını vurguladı.
Son iki yıl zarfında sektöre yönelik devasa finansal yatırımlar yapıldığının altını çizen uzman isim, gelecek döneme dair beklentilerini "Elde edilen tüm başarıları görmek büyüleyici olacak" ifadeleriyle aktardı.
RAI bünyesinde fiziksel sistemler geliştirmeye odaklandıklarını belirten Raibert, çalışmalarının temel felsefesini şu sözlerle açıkladı:
"Robotların elleriyle daha fazla iş yapabilmesini sağlayacak el becerisi sistemleri geliştiriyoruz ancak temel amacımız, hemen piyasaya sunulacak ürünler üzerine çalışmak değil. Gelecek nesil robotları bugünkünden çok daha yetenekli kılacak uzun vadeli çözümler üretmek."
"Fiziksel Yapay Zekanın Yükselişi" isimli paneldeki sunumunda Raibert, yapay zeka dil modellerinin internetteki sınırsız bilgi havuzuna kolayca erişebildiğini, buna karşılık fiziksel robotlar için veri toplamanın son derece meşakkatli bir süreç olduğunu dile getirdi.
Robotlara görevleri aktarmak amacıyla büyük dil modellerinden istifade ettiklerini kaydeden Raibert, "İzle, Anla, Yap" adını verdikleri stratejik projeden bahsetti. Konuyu pratik bir örnekle somutlaştıran Raibert şunları kaydetti:
"Bir fabrikada işe girdiğinizde birisi size yapmanız gereken işi gösterir. Siz de onu izler, görevin unsurlarını algılar ve kendi becerilerinizi kullanarak aynı şeyi yaparsınız ancak bunu robotlara uygulamak son derece zor bir problemi ortaya çıkardı.”
“Becerileri en temelden inşa etmeniz, ardından algı kısmına odaklanarak hangi becerinin sergilendiğini anlamanız gerekiyor. Çoğu zaman sadece bakarak ne olup bittiğini kavrayamıyorsunuz. Dolayısıyla bu süreçte daha üst seviye yapay zekadan faydalanmayı umuyoruz."
İnsansı robot imal etme çabasını "Robotiğin Everest Dağı'na tırmanması" sözleriyle betimleyen Raibert, bu alanın son derece büyüleyici bir meydan okuma barındırdığını ifade etti.
İnsanlığın el mahareti ve çevreyi algılama yetileri bakımından rakipsiz olduğunu belirten Raibert, robotik sistemlerin her geçen gün ivme kazandığını, ancak henüz insan zekası ve fiziksel kapasitesiyle tam anlamıyla yarışabilecek düzeyde bulunmadığını dile getirdi.
Tesla CEO'su Elon Musk'ın önümüzdeki beş yıl içinde milyarlarca insansı robot üretme hedefine de değinen Raibert, sektördeki teknolojik gelişim temposu konusunda genel anlamda aşırı iyimser bir yaklaşım olduğuna işaret etti.
Musk'ın SpaceX, Starlink ve Tesla markalarıyla elde ettiği başarılara duyduğu hayranlığı belirten Raibert, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Elon Musk, dediği kadar çok robotu belirtilen sürede üretebilecek mi? Muhtemelen hayır ancak kendisi, insanların bu alana ilgisini çeken en temel güçlerden biri olmayı başardı."
Öte yandan, "Ai Everything" organizasyonu çerçevesinde farklı branşlardan 180'den fazla uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen panellerde, yapay zeka dünyasındaki en taze gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.