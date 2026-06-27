60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor

Atölyeyi kuran 4 çocuk annesi Sevil Güllüce, "Burada hep birlikte keyifli vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarımız gruplar halinde geliyorlar. Haftanın 5 günü burada faaliyet gösteriyoruz. Saat 11.00'dan saat 15.00'a kadar buradayız. Arkadaşlarımız sadece ev ekonomisine katkıda bulunmak için değil, aynı zamanda onlara terapi oluyor. Birkaç saatte olsa hayatın hızlı akışına mola veriyoruz. Ürünlerimize yoğun talep var" dedi.