Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam 60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor

60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor

Muğla'da bir araya gelen 60 kadın, kurdukları örgü atölyesinde el emeği göz nuru ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Battaniyeden çantaya, hırkadan elbiseye kadar birçok ürünü sosyal medya üzerinden satışa sunan kadınlar, emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Kaynak: DHA
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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 1

Milas ilçesinde yaşayan ev kadınları, ekonomik hayata katılmak ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla bir araya gelerek örgü atölyesi kurdu.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 2

Sağlık ve eğitim camiasından emekli kadınların da yer aldığı 60 kişilik grup, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 3

Kadınların dayanışmasıyla kurulan atölyede birbirinden farklı örgü ürünleri hazırlanıyor.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 4

Battaniye, çanta, elbise, hırka, kazak, atkı, bere, şapka ve patik gibi tamamen el işçiliğiyle üretilen ürünler, hem özgün tasarımları hem de kaliteli işçilikleriyle ilgi görüyor.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 5

Ürünler, işçilik süresi ve modele göre 300 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar alıcı buluyor.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 6

Atölyede üretim yapan kadınlar, boş vakitlerini değerlendirmenin yanı sıra ekonomik özgürlüklerini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 7

Günün belirli saatlerinde bir araya gelen kadınlar hem yeni modeller tasarlıyor hem de birbirlerine teknik destek vererek üretimlerini geliştiriyor.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 8

Ortaya çıkan ürünler sosyal medya hesaplarında sergilenirken, gelen siparişler doğrultusunda kişiye özel çalışmalar da hazırlanıyor.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 9

Atölyeyi kuran 4 çocuk annesi Sevil Güllüce, "Burada hep birlikte keyifli vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarımız gruplar halinde geliyorlar. Haftanın 5 günü burada faaliyet gösteriyoruz. Saat 11.00'dan saat 15.00'a kadar buradayız. Arkadaşlarımız sadece ev ekonomisine katkıda bulunmak için değil, aynı zamanda onlara terapi oluyor. Birkaç saatte olsa hayatın hızlı akışına mola veriyoruz. Ürünlerimize yoğun talep var" dedi.

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60 kadın birlikte yapıyor...Tanesi sosyal medyadan 5 bin liraya kadar satılıyor - Resim: 10

Emekli öğretmen 60 yaşındaki Ahsen Akın, "Yıllarca özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği yaptım. 19 yıl tiyatro çalışmalarım oldu. Yolum burasıyla kesişti. Burada hayat, yaşam, doğallık, sevgi varmış. Sevgimizi örgülerimize verdik. Ortaya çok güzel ürünler çıkartıyoruz. Ördük rahatladık ve para kazanıyoruz" diye konuştu.

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