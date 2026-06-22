6 milyar liralık yatırımla 540 kişi istihdam edilecek: İçerisinde kenevir de var

Kastamonu’da "Çapraz Lamine Ahşap Panel Üretimi Tesisi" ve ve Kenevir İşleme Tesisi" (Kenevir Elyafı ve benzeri), Çankırı’da "Bentonitten Katma Değerli Alternatif Ürünlerin İmalatı" ve "Tuz Hammaddesinden Katma Değerli Kimyasal Ürünlerin Üretilmesi", Sinop’ta ise "Kapalı Devre Su Ürünleri Yetiştiriciliği" ve "Masif Ahşap Ürünleri ve Masif Mobilya Üretim Tesisi.