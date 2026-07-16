Vize başvurularında yaşanan retler ve uzun bekleme süreleri, farklı sektörlerde çalışan meslek mensuplarını harekete geçirdi. Bu kapsamda 2026 yılı içinde çeşitli milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifleri Meclis'e sunuldu. Tekliflerde, uluslararası faaliyetlerde bulunan bazı meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesi talep edildi.
6 meslek grubuna yeşil pasaport geliyor: Vize sorunu Meclis'e taşındı
Avrupa ülkelerinden alınan vize süreçlerinde yaşanan sorunlar, yeşil pasaport taleplerini yeniden gündeme taşıdı. TBMM'ye sunulan kanun teklifleriyle altı farklı meslek grubuna hususi damgalı pasaport hakkı tanınması istenirken, düzenlemelerin akıbeti belirsizliğini koruyor.Kaynak: Haber Merkezi
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE TALEPTE BULUNDU
Mayıs 2026'da sunulan düzenleme önerisiyle, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin de yeşil pasaport hakkından yararlanması istendi. Teklifte, uluslararası eğitim programları ve akademik etkinliklerde yaşanan vize sorunlarına dikkat çekildi.
HEKİMLER VE MİMARLAR İÇİN DÜZENLEME ÖNERİSİ
Şubat ayında verilen bir başka kanun teklifinde ise diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarların da kapsama alınması talep edildi. Meslek odalarına kayıtlı ve en az 15 yıllık mesleki deneyime sahip kişilere yeşil pasaport verilmesi önerildi. Düzenlemenin gerekçesi olarak uluslararası bilimsel ve mesleki çalışmalara katılımın kolaylaştırılması gösterildi.
MÜHENDİSLERE 15 YIL KIDEM ŞARTI
2026'nın ilk aylarında hazırlanan bir diğer teklif ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı mühendisleri kapsıyor. Uluslararası projelerde görev alan mühendislerin vize süreçlerinden kaynaklanan mağduriyetlerinin azaltılması amacıyla, en az 15 yıl kıdeme sahip mühendislere yeşil pasaport verilmesi önerildi.
TIR ŞOFÖRLERİ DE KAPSAMDA
Lojistik sektörünü ilgilendiren teklif kapsamında ise uluslararası taşımacılık yapan ve mesleğinde 10 yılı geride bırakan TIR şoförlerine yeşil pasaport verilmesi istendi.
Düzenlemenin, sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin ve ihracatta yaşanan aksaklıkların azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
TEKLİFLER MECLİS'TE, SÜREÇ BELİRSİZ
TBMM'ye sunulan kanun teklifleri henüz yasalaşmadı. İktidar kanadının, yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine temkinli yaklaştığı belirtilirken, Avrupa ülkeleriyle yaşanabilecek yeni vize sorunları nedeniyle düzenlemelerin ilerleyişinin yavaş olabileceği değerlendiriliyor.