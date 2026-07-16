6 meslek grubuna yeşil pasaport geliyor: Vize sorunu Meclis'e taşındı

HEKİMLER VE MİMARLAR İÇİN DÜZENLEME ÖNERİSİ

Şubat ayında verilen bir başka kanun teklifinde ise diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarların da kapsama alınması talep edildi. Meslek odalarına kayıtlı ve en az 15 yıllık mesleki deneyime sahip kişilere yeşil pasaport verilmesi önerildi. Düzenlemenin gerekçesi olarak uluslararası bilimsel ve mesleki çalışmalara katılımın kolaylaştırılması gösterildi.