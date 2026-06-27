6 aydır her gün gelip camı tıklatıyor: Penceredeki daimi misafir ‘Züccaciyeci Jonathan’

‘ÇOK ALIŞTIK, MASKOTUMUZ OLDU’

Buse Sarı, ailecek martıyla kurdukları dostluğun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Evde olduğum zaman camı tıklatma sesi duyuyordum. Gelip baktığımda martı olduğunu gördüm. Tezgah üzerine koyduğum eşyaları kurcalamaya başladı. Hatta 1-2 kere cam açıkken tezgah üzerinden saklama kaplarımı alıp götürdü. Aç olduğunu düşündüm ve o gün dolabımda yiyecek ne varsa verdim. Peynir, balık ve sosis verince yedi. Evdeyken geldiğini fark ettiğim zamanlarda onu besliyorum. Geldiği belli bir saat yok. Bazen sabahın erken saatlerinde bazen de öğleden sonra da geliyor. Ona bayağı alıştık, maskotumuz gibi oldu. Ben de çocukluğumdan beri hayvanları çok severim. Eşyalarımızı alıp götürdüğü için adını ‘Züccaciyeci Jonathan’ koyduk. Onu gözlerinden tanıyorum” dedi.