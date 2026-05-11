Dünyaca ünlü milyarder ve Ray-Ban markasının kurucusu Leonardo Del Vecchio’nun vefatından sonra kurulan dev iş imparatorluğu, varisler arasındaki şiddetli hukuk savaşıyla sarsılıyor. EssilorLuxottica’nın ana hissedarı olan Delfin Sarl holdingin yönetimini ve 10 milyar euroluk hisse devrini kapsayan aile içi mutabakat, mahkemelik oldu.
534 milyar TL’lik miras kavgası: İmparatorluk kime kalacak?
Ray-Ban markasının kurucusu milyarder Leonardo Del Vecchio’nun varislerinden Rocco Basilico, aile içi güç dengelerini değiştirecek 10 milyar euroluk hisse devrine karşı hukuk mücadelesini resmen başlattı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Del Vecchio’nun dul eşinin oğlu Rocco Basilico, Lüksemburg’da açtığı dava ile geçen ay onaylanan hisse devir sürecine resmen itiraz etti. Tartışmanın odağında şu noktalar yer alıyor.
Basilico, Leonardo Maria Del Vecchio’ya yapılan yüzde 25’lik hisse devrinin gerekli çoğunluk sağlanmadan onaylandığını öne sürüyor.
Leonardo Maria’nın, iki kardeşinin paylarını satın alarak en büyük hissedar olma planı, bu dava ile sekteye uğrama riskiyle karşı karşıya.
Bu iç çekişme, sadece aileyi değil; Meta ile akıllı gözlük üreten EssilorLuxottica'nın yanı sıra Generali ve Banca Monte dei Paschi gibi dev yatırımları olan Delfin’in gelecek stratejilerini de belirsizliğe sürüklüyor.
Anlaşmazlığın hukuki dayanağı, holding tüzüğündeki oy oranlarına dayanıyor. Basilico’nun iddiaları şu şekilde şekilleniyor.
Tüzüğe göre üçüncü şahıslara hisse devri için yüzde 88 onay gerekirken, oylamanın %75 ile sonuçlandırıldığı savunuluyor.
Kendi hisse payı yüzde 12,5 olan Basilico, doğru eşik uygulansaydı tek başına bu satışı durdurabileceğini belirterek kararların iptalini istiyor.
Dava dilekçesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise şirketin finansal politikalarındaki köklü değişiklikler. İddialara göre, Leonardo Maria’nın satın alma işlemini finanse edebilmesi için şirket yönetimi şu zorunlulukla karşı karşıya bırakıldı.
Şirketin 2025, 2026 ve 2027 yıllarında net kârının en az %80’ini temettü olarak dağıtması şartı getirildi. Kardeşlerden Luca ve Paola hisselerini devretmeye hazır olsa da mahkemenin vereceği karar, Leonardo Maria’nın payını %37,5’e çıkarıp imparatorluğun tek lideri olup olmayacağını tayin edecek. Taraflar henüz resmi bir açıklama yapmadı.