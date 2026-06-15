5 yıl sonra gelen sürpriz: Nazlı leylek Adem Yılmaz’ın kayığında görüntülendi

‘SU SEVİYESİNİN ARTMASI FELAKET DEĞİL DOĞA İÇİN CENNET’

Öte yandan bu yıl özellikle bahar aylarında artan yağışlar nedeniyle gölün su seviyesinin eski yıllardaki gibi artığını belirten Alper Tüydeş, bunun yavru sayısına da etki ettiğini belirterek Yaren'in 5 yavrusu olduğunu ve hepsinin gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti. Bunun yanında bölgedeki diğer yuvalarda da yavru sayısında olumlu bir artış olduğunu söyleyen Tüydeş, “İnsanlar bu yağışları ve artan su seviyesini felaket diye adlandırıyor ancak doğa için bu durum aksine bir cennet oldu.” dedi.