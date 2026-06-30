Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Emine Tektaş, ilerleyen yaşına rağmen çobanlık mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.
5 yaşında başladı, 90 yıldır aynı işle geçimini sağlıyor
Antalya'da yaşayan 94 yaşındaki Emine Tektaş, 5 yaşında başladığı çobanlık mesleğini yaklaşık 90 yıldır sürdürüyor. 80 keçilik sürüsüne tek başına bakan Emine Nine, azmiyle gençlere örnek oluyor.Kaynak: İHA
Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan Emine Tektaş, henüz 5 yaşındayken başladığı çobanlığı yaklaşık 90 yıldır aralıksız yapıyor.
Gününün büyük bölümünü "çocuklarım" dediği keçileriyle geçiren Emine Nine, yaklaşık 80 keçilik sürüsünün tüm bakımını tek başına üstleniyor.
80 keçisine tek başına bakıyor
Her sabah gün doğmadan işe başlayan Emine Tektaş, keçilerini otlatıyor, sütlerini sağıyor ve yaz sıcaklarından etkilenmemeleri için kırkımlarını da kendi yapıyor.
Hayvancılıkla geçimini sağlayan Tektaş, keçilerin satışı ile süt ve peynirden elde ettiği gelir sayesinde yıllardır yaşamını sürdürüyor.
"5 yaşında başladım"
Çobanlığın hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Emine Tektaş, mesleğe çocuk yaşta başladığını belirterek, "5 yaşındayken çobanlık yapan nenemin arkasından hep giderdim.
Büyüdüğümde sürü bana teslim edildi. Yaklaşık 90 yıldır çobanlık yapıyorum. Davarları çeviriyorum, başkalarının ekinlerine girmesine engel oluyorum. Gücümün yettiği kadar yapıyorum." dedi.
"Allah ömür verdiği sürece devam edeceğim"
Hayatı boyunca keçileri sayesinde geçimini sağladığını ifade eden Emine Tektaş, "Oğlaklarla birlikte 80 tane keçim var. Onlar sayesinde arsa aldım, üzerine evimi yaptım. Keçileri, sütünü ve peynirini satıyoruz. Allah'ın ömür verdiği yere kadar bu işi yapacağım. Gidemeyecek hale gelirsem de artık kızım keçilerin yanına gider." ifadelerini kullandı.