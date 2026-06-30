5 yaşında başladı, 90 yıldır aynı işle geçimini sağlıyor

"Allah ömür verdiği sürece devam edeceğim"

Hayatı boyunca keçileri sayesinde geçimini sağladığını ifade eden Emine Tektaş, "Oğlaklarla birlikte 80 tane keçim var. Onlar sayesinde arsa aldım, üzerine evimi yaptım. Keçileri, sütünü ve peynirini satıyoruz. Allah'ın ömür verdiği yere kadar bu işi yapacağım. Gidemeyecek hale gelirsem de artık kızım keçilerin yanına gider." ifadelerini kullandı.