Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

5 milyon TL’nin mevduat kazanç getirisi belli oldu. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ortaya çıktı. İşte banka banka oranlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

BURGAN BANK (ON Plus)

Faiz Oranı: %46,00

Net Kazanç: 168.528,32 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.168.528,32 TL

1 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

ALTERNATİFBANK (Modern Hesap)

Faiz Oranı: %44,00

Net Kazanç: 161.600,76 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.161.600,76 TL

2 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB FİNANSBANK (Sınırsız Hesap TL)

Faiz Oranı: %43,50

Net Kazanç: 159.432,19 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.159.432,19 TL

3 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

HALKBANK (Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: %41,50

Net Kazanç: 152.284,88 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.152.284,88 TL

4 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

TEB - Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Net Kazanç: 151.313,36 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.151.313,36 TL

5 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

DENİZBANK (E-Mevduat / Standart Vadeli)

Faiz Oranı: %41,50

Net Kazanç: 150.082,19 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.150.082,19 TL

6 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

TÜRİYE FİNANS (Günlük Katılım Hesabı)

Kâr Payı Oranı: %41,00

Net Kazanç: 150.423,66 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.150.423,66 TL

7 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

ZİRAAT BANKASI (E-Mevduat)

Faiz Oranı: %41,25

Net Kazanç: 149.178,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.149.178,08 TL

8 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

GARANTİ BBVA (VOV Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Net Kazanç: 148.938,45 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.148.938,45 TL

9 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

ANADOLUBANK (Renkli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Net Kazanç: 148.777,38 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.148.777,38 TL

10 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 11

AKBANK (E-Vadeli / Standart Vadeli)

Faiz Oranı: %41,00

Net Kazanç: 148.273,97 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.148.273,97 TL

11 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 12

FİBABANKA (Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: %47,00

Net Kazanç: 146.881,15 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.146.881,15 TL

12 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 13

ING (Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 145.491,87 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.145.491,87 TL

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5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 14

ODEABANK (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Net Kazanç: 143.866,49 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.143.866,49 TL

14 15
5 milyon liranın aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 15

VAKIFBANK (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %30,00

Net Kazanç: 98.677,09 TL

Vade Sonu Bakiye: 5.098.677,09 TL

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