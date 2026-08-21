5 metre, 510 beygir: Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini yapacak

Batarya tarafında 51.1 kWh ve 65.2 kWh olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Bu bataryalar, CLTC standardına göre tamamen elektrikli sürüşte sırasıyla 340 km ve 400 km’nin üzerinde menzil sağlıyor. Benzin deposu ve bataryanın tamamen dolu olduğu durumda ise ID.Era 8X'in toplam menzili versiyona bağlı olarak 1.400 ila 1.500 kilometreye kadar ulaşıyor.