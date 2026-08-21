Volkswagen'in 1.500 kilometrelik menzil kapasitesiyle öne çıkan yeni SUV aracı ID.Era 8X için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Muazzam boyutlara sahip gövdesi, 510 beygirlik yüksek performansı ve donanımlı teknolojik iç mekanıyla otomobil meraklılarının tüm ilgisini çekmeyi başarıyor.
5 metre, 510 beygir: Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini yapacak
SAIC ortaklığıyla geliştirilen ve Chengdu Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini yapacak olan yeni menzil uzatıcılı elektrikli SUV ID.Era 8X; 5 metreyi aşan boyu, 510 beygire varan gücü ve tamamen yatak olabilen konforlu kabiniyle lüks segmentin kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor.Cemile Kurel
Donanımhaber'de yer alan habere göre, Çinli otomotiv üreticisi SAIC iş birliğiyle tasarlanan Volkswagen'in yeni büyük SUV modeli ID.Era 8X'e ait resmi görseller kamuoyuyla paylaşıldı. Çin sınırları içerisinde imal edilecek olan bu iddialı menzil uzatmalı elektrikli otomobil (EREV), 21 Ağustos tarihinde kapılarını açacak olan Chengdu Otomobil Fuarı kapsamında ilk kez küresel vitrine çıkmaya hazırlanıyor.
Tasarım olarak ailenin amiral gemisi konumundaki ID.Era 9X modelini andıran model yüksek kaput hattı, ince far tasarımı ve ön ile arkada boydan boya uzanan LED ışık şeritleriyle dikkat çekiyor. ID.Era 8X, Touareg modelinden daha büyük boyutlara sahip olsa da abisi 9X'e kıyasla daha kompakt bir yapıda.
Aracın uzunluğu 5.020 mm, genişliği 1.997 mm, yüksekliği ise 1.750 mm olarak açıklandı. 2.970 mm'lik aks mesafesine sahip modelde üçüncü sıra koltuklara yer verilmemiş. Yeni SUV, 5 kişilik oturma düzeniyle yollara çıkacak.
Bagaj hacmi henüz açıklanmamış olsa da, aracın boyutları göz önüne alındığında geniş bir yükleme alanı sunması bekleniyor. Ayrıca modelde, içeriye ferahlık katan geniş bir panoramik cam tavan mevcut.
ID.Era 8X'in iç mekanında teknoloji ve konfor odaklı bir yaklaşım benimsenmiş. Sürücü kabininde üstü ve altı düzleştirilmiş sportif direksiyon simidine, kompakt dijital gösterge paneli ve baş üstü gösterge ekranı (HUD) eşlik ederken, ön konsolda iki büyük dokunmatik ekran bulunuyor
Arka koltuktaki yolcular için kapı içlerine özel dokunmatik kontrol panelleri eklenirken, ön koltukların başlıklarına da entegre hoparlörler yerleştirilmiş. Ön koltuklar tamamen geriye yatırılarak düz bir yatak haline getirilebiliyor. Böylece ID.Era 8X, teknolojik donanımların yanı sıra uzun yolculuklarda dinlenmeye yönelik daha esnek bir kabin düzeni de sunuyor.
Yeni ID.Era 8X, 1.5 litrelik benzinli motorun jeneratör görevi üstlendiği menzil uzatıcılı (EREV) bir güç aktarma sistemiyle geliyor. Arkadan itişli versiyon 299 beygir güç üretirken, çift motorlu dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonda bu değer 510 beygire kadar çıkıyor. Modelin maksimum hızı ise elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılmış.
Batarya tarafında 51.1 kWh ve 65.2 kWh olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Bu bataryalar, CLTC standardına göre tamamen elektrikli sürüşte sırasıyla 340 km ve 400 km’nin üzerinde menzil sağlıyor. Benzin deposu ve bataryanın tamamen dolu olduğu durumda ise ID.Era 8X'in toplam menzili versiyona bağlı olarak 1.400 ila 1.500 kilometreye kadar ulaşıyor.
Fuarda yapılacak lansmanın ardından ilk olarak Çin'de satışa sunulacak Volkswagen ID.Era 8X'in fiyatının, 250.000 ila 300.000 yuan (yaklaşık 37.000 ila 44.500 dolar) arasında değişmesi bekleniyor. Araç büyük gövdesi, 1.500 kilometreye ulaşan toplam menzili ve zengin teknolojik donanımıyla segmentinde iddialı bir seçenek olacak gibi gözüküyor.