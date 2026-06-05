5 bin yıllık mumyadan ekmek yaptılar: Tüm dünya şaşkına döndü

MODERN İNSANIN KAYBETTİĞİ KADİM BAKTERİLER

Ötzi'nin mikrobiyom analizi, beslenme alışkanlıklarımıza dair de çarpıcı gerçekleri su yüzüne çıkardı. Mumyanın bağırsaklarında, günümüz modern şehir insanında neredeyse tamamen yok olmuş, fakat günümüzde sadece Afrika ve Güney Amerika'daki bazı yerli kabilelerde rastlanan özel bir mide bakterisi tespit edildi.

Tunç Çağı insanlarının modern topluma kıyasla çok daha yüksek oranda lif ve tam tahıl tükettiğini belirten uzmanlar, Ötzi'nin son akşam yemeğinde geyik ve keçi etinin yanı sıra buğday yediğini hatırlatıyor. Bilim dünyasında bu mayaların binlerce senedir mi orada olduğu yoksa mumyaya sonradan mı bulaştığı yönünde tartışmalar sürse de Ötzi, geçmişin karanlık noktalarına ışık tutan canlı bir laboratuvar olmayı sürdürdü.