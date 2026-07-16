5 bin lira yatırımla kuruluyor 180 bin lira kazandırıyor: Komik maliyetle dev kazanç

1 DÖNÜMDEN KOMİK MALİYETLE DEV KAZANÇ

Tıbbi papatya tarımında hasat, papatyanın sadece baş kısımlarının (çiçeklerinin) toplanmasıyla yapılıyor. Toplanan çiçekler gölgede kurutularak satılıyor.

1 dönümlük bir arazinin gelir-gider dengesi şu şekildedir: Toplam Kurulum Maliyeti (Tohum + Toprak Sürümü): Maksimum 5.000 TL

Dönüm Başı Kuru Çiçek Verimi: Ortalama 250 - 300 kilogram (Yaş olarak toplanan 1 ton papatyadan yaklaşık 250 kg kuru çiçek elde edilir).

Kuru Tıbbi Papatya Kg Satış Fiyatı (2026): Kalitesine ve yağ oranına göre toptan 200 TL ile 300 TL (Perakende veya bitki çayı markalarına direkt satışta bu fiyat 450 TL'yi buluyor).

Papatya Yağı Mucizesi: Eğer imkanınız varsa ve papatyayı distilasyon (damıtma) yöntemiyle yağa dönüştürürseniz, tıbbi papatya yağının litresi 10.000 TL'nin üzerinde alıcı buluyor.

YILLIK ORTALAMA NET GELİR: 75.000 TL (Sadece kuru çiçek olarak toptan satışta).

Eğer kendi yağ çıkarma ünitenizi kurar veya fason olarak yağını çıkartırsanız bu gelir dönüm başına yıllık 180.000 TL ile 250.000 TL bandına fırlıyor.

Yatırım/Kazanç Oranı Şampiyonu:Yaban mersini gibi ürünler yüksek gelir getirse de ciddi bir başlangıç sermayesi ister. Tıbbi papatya ise yıllık sadece 5.000 TL harcayarak 75.000 TL ile 180.000 TL arası gelir üretebileceğiniz, yani yatırdığınız parayı katbekat geri alan tek tarım ürünüdür.