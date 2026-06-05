5 bin 300 yıllık Ötzi'nin bedeninde şaşırtan keşif

Alpler'de bulunan ve dünyanın en iyi korunmuş doğal mumyalarından biri olarak kabul edilen Ötzi üzerinde yapılan yeni araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, yaklaşık 5 bin 300 yıl önce yaşamını yitiren Ötzi'nin bedeninde üç farklı döneme ait mikroorganizma toplulukları keşfetti.