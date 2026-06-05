Alpler'de bulunan ve dünyanın en iyi korunmuş doğal mumyalarından biri olarak kabul edilen Ötzi üzerinde yapılan yeni araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanları, yaklaşık 5 bin 300 yıl önce yaşamını yitiren Ötzi'nin bedeninde üç farklı döneme ait mikroorganizma toplulukları keşfetti.
5 bin 300 yıllık Ötzi'nin bedeninde şaşırtan keşif
Bilim insanları, "Buz Adam" olarak bilinen ve Anadolu'nun ilk çiftçileriyle genetik bağ taşıdığı düşünülen Ötzi'nin mumyasında, farklı dönemlerden kalan mikroorganizmalardan oluşan canlı bir ekosistem tespit etti.
1991 yılında İtalya ile Avusturya arasındaki Alp Dağları'nda buzulların arasında bulunan Ötzi'nin, Anadolu'nun ilk çiftçileriyle genetik bağlantı taşıdığı biliniyor. Son araştırmada ise mumyanın biyolojik açıdan sanılandan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirlendi.
Üç farklı mikrobiyal topluluk bulundu
Araştırmacılar, Ötzi'nin bedeninde yaşamı sırasında bağırsaklarında bulunan antik bakterilerin yanı sıra, binlerce yıl boyunca içinde kaldığı buzul ortamından gelen soğuğa dayanıklı mikroorganizmalar ve son 30 yılda müze ortamında yerleşen modern mikropları tespit etti.
Bazı mikroorganizmalar hâlâ aktif
Araştırmaya göre mumyanın üzerinde bulunan bazı maya ve bakteri türleri metabolik faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle düşük sıcaklıklara uyum sağlayan maya türlerinin büyümeye devam ettiği belirlendi.
Bilim insanları, Ötzi'nin bağırsaklarında bulunan antik bakterilerin ise sanayileşme öncesi insanların beslenme alışkanlıkları ve bağırsak mikrobiyotası hakkında önemli bilgiler sunduğunu vurguladı.
Geçmişin sağlık sırlarını taşıyor
Uzmanlara göre Ötzi'nin bedeninde bulunan mikroorganizmalar, günümüzde büyük ölçüde kaybedilen mikrobiyal çeşitliliğin anlaşılmasına katkı sağlayabilir.
Araştırmada ayrıca Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde eksi 6 derecede korunan mumyanın üzerinde, soğuk ortamı seven bazı maya türlerinin aktif şekilde çoğaldığı da ortaya çıktı.
Bilimsel dergi Microbiome'da yayımlanan çalışma, hem antik yaşam biçimlerinin anlaşılması hem de tarihi kalıntıların korunması açısından önemli veriler sunuyor.