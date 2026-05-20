20 Mayıs 2026 Çarşamba
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti: Kimse bunu beklemiyordu

ABD’nin köklü aile restoran zincirlerinden Shari’s, yaşadığı mali kriz sebebiyle iflas koruma başvurusu yaptı. Bir dönem 95 şubeye ve 4 bin çalışana ulaşan şirket, süreç öncesinde 86 şubesini kapattı.

1978 senesinde kurulan ve özellikle ABD’nin kuzeybatısında faaliyet gösteren aile restoran zinciri Shari’s, yaşadığı mali kriz nedeniyle Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne Bölüm 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu.

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin toplam borcunun 10 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında olduğu ifade edildi.

86 ŞUBESİNİ KAPATTI

Bir dönem 95 şubeye ve yaklaşık 4 bin çalışana ulaşan restoran zinciri, son senelerde yükselen maliyetler sebebiyle küçülmeye gitmek zorunda kaldı.

İflas sürecinden önce 86 şubesini kapatan şirket, son olarak Oregon eyaletindeki tüm restoranlarının faaliyetlerini tamamen durdurdu. Yerel mahkeme kayıtlarında, şirketin ödenmeyen kira borçları, tahliye davaları, geciken tedarikçi ödemeleri ve vergi borçları sebebiyle çok sayıda hukuki süreçle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

MALİYETLER YÜZDE 35 ARTTI

ABD restoran sektörü ile ilgili finansal raporlar, pandeminin ardından dönemde yükselen enflasyonun işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ortaya çıkardı.

Sektörel verilere göre işçilik ve hammadde maliyetleri 2019 senesine kıyasla ortalama yüzde 35 artış gösterdi. Uzmanlar, maliyet artışlarının menü fiyatlarına yansımasının tüketicilerin harcamalarını kısmalarına sebep olduğunu ifade ediyor.

Yaşanan durumun özellikle bölgesel restoran zincirlerinin nakit akışını bozduğu ve iflas riskini yükselttiğini değerlendiriliyor.

