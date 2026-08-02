450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi

Çermik biberinde hasat başladı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aroması, kokusu ve kendine özgü tadıyla öne çıkan coğrafi işaretli Çermik biberinde hasat sezonu başladı.
Çermik biberinde hasat başladı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aroması, kokusu ve kendine özgü tadıyla öne çıkan coğrafi işaretli Çermik biberinde hasat sezonu başladı.
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yetiştirilen Çermik biberi, 2021 yılında coğrafi işaret tescili alırken, Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından yoğun talep görmeye devam ediyor.
Hasat bu yıl gecikti
İlkbaharın sonu ile yaz mevsiminin başında ilk hasadı yapılan Çermik biberinde, bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi nedeniyle hasat süreci gecikmeli başladı.
Üreticiler, hasadın başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğun mesai yürütürken, ürünler hem iç piyasaya hem de farklı illere sevk edilmeye başlandı.
Fiyatlar 450 liradan 80 liraya geriledi
Sezonun ilk günlerinde kilogram fiyatı 450 liraya kadar çıkan Çermik biberi, hasadın başlaması ve ürün arzının artmasıyla birlikte 80 liraya kadar geriledi.
Üreticiler, ilerleyen günlerde hasadın hız kazanmasıyla birlikte piyasaya daha fazla ürün sunulacağını belirtiyor.
81 il ve yurt dışından talep görüyor
Coğrafi işaretli yapısıyla öne çıkan Çermik biberi; aroması, kokusu ve lezzeti sayesinde yalnızca Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında ilgi görüyor.
Yurt dışından da talep gören ürün, bölge ekonomisine önemli katkı sağlarken, üreticiler bu sezon da verimli bir hasat dönemi geçirmeyi hedefliyor.