Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi

450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi

Coğrafi işaretli Çermik biberinde hasat sezonu başladı. Bu yıl yağışlar nedeniyle geciken hasatla birlikte fiyatlarda dikkat çeken değişim yaşanırken, üreticiler yoğun talebe yetişmek için tarlalarda mesai yapıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi - Resim: 1

Çermik biberinde hasat başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aroması, kokusu ve kendine özgü tadıyla öne çıkan coğrafi işaretli Çermik biberinde hasat sezonu başladı.

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450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi - Resim: 2

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yetiştirilen Çermik biberi, 2021 yılında coğrafi işaret tescili alırken, Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından yoğun talep görmeye devam ediyor.

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450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi - Resim: 3

Hasat bu yıl gecikti

İlkbaharın sonu ile yaz mevsiminin başında ilk hasadı yapılan Çermik biberinde, bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesi nedeniyle hasat süreci gecikmeli başladı.

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450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi - Resim: 4

Üreticiler, hasadın başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğun mesai yürütürken, ürünler hem iç piyasaya hem de farklı illere sevk edilmeye başlandı.

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450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi - Resim: 5

Fiyatlar 450 liradan 80 liraya geriledi

Sezonun ilk günlerinde kilogram fiyatı 450 liraya kadar çıkan Çermik biberi, hasadın başlaması ve ürün arzının artmasıyla birlikte 80 liraya kadar geriledi.

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450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi - Resim: 6

Üreticiler, ilerleyen günlerde hasadın hız kazanmasıyla birlikte piyasaya daha fazla ürün sunulacağını belirtiyor.

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450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi - Resim: 7

81 il ve yurt dışından talep görüyor

Coğrafi işaretli yapısıyla öne çıkan Çermik biberi; aroması, kokusu ve lezzeti sayesinde yalnızca Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında ilgi görüyor.

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450 liraya kadar çıktı, yeni hasatla 80 liraya geriledi: İşte sebebi - Resim: 8

Yurt dışından da talep gören ürün, bölge ekonomisine önemli katkı sağlarken, üreticiler bu sezon da verimli bir hasat dönemi geçirmeyi hedefliyor.

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