4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu

Dev sektör tehlike altında
İtalya’nın dünyaca ünlü Parmigiano Reggiano peyniri, aşırı sıcakların etkisiyle ciddi bir riskle karşı karşıya. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euro gelir sağlayan sektör alarm veriyor.
Dev sektör tehlike altında
İtalya’nın dünyaca ünlü Parmigiano Reggiano peyniri, aşırı sıcakların etkisiyle ciddi bir riskle karşı karşıya. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euro gelir sağlayan sektör alarm veriyor.
Sıcaklar üretimi düşürdü
40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle ineklerin daha az yem tükettiği ve süt üretiminde yüzde 10’a varan düşüş yaşandığı belirtildi.
Süt kalitesi de etkileniyor
Sadece üç temel malzemeden biri olan süt, hem miktar hem kalite açısından olumsuz etkileniyor. Bu durum peynir üretimini doğrudan tehdit ediyor.
Üretim şartları çok katı
Parmigiano Reggiano sadece belirli bölgelerde üretilebiliyor. İneklerin yalnızca o bölgeye ait ot ve samanla beslenmesi zorunlu tutuluyor.
Kuraklık üretimi vuruyor
Yağışların azalmasıyla birlikte ot ve saman üretimi de düşüyor. Bu da süt üretimini daha da zorlaştırıyor.
Çiftçiler önlem almaya çalışıyor
Üreticiler, inekleri serin tutmak için vantilatörler ve su püskürtme sistemleri kurarak çözüm arıyor.
Maliyetler hızla artıyor
Artan sıcaklarla birlikte enerji tüketimi de yükseldi. Soğutma sistemleri nedeniyle çiftçilerin maliyetleri ciddi şekilde arttı.
Depolarda da kriz büyüyor
Peynirlerin olgunlaştırıldığı depolarda enerji tüketimi yüzde 30’a kadar arttı. Bu durum üretim maliyetlerini daha da yukarı çekti.
Milyonlarca euroluk stok riskte
Depolarda toplam değeri 300 milyon euroyu aşan yüz binlerce peynir tekerleği bulunuyor. Sıcaklar bu stokları da tehdit ediyor.
Enerji yatırımları artıyor
Tesisler, enerji verimliliğini artırmak için yalıtım ve yenilenebilir enerji sistemlerine yöneliyor.
Üreticiler endişeli
Sektör temsilcileri, mevcut şartların devam etmesi halinde üretimin ciddi şekilde zarar görebileceğini belirtiyor.
Gelecek için uyarı
Üreticiler, “Bu peyniri yiyen son nesil olmak istemiyoruz” diyerek iklim krizinin etkilerine dikkat çekiyor.