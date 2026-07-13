Yeniçağ Gazetesi
13 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Dünya 4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu

4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu

Yıllık 4,5 milyar euro gelir sağlayan dev sektör, artan sıcaklıklar nedeniyle ciddi bir tehdit altında. Üretimden kaliteye kadar birçok kritik süreç etkilenirken, uzmanlar geleceğe dair endişelerini açıkça dile getiriyor.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 1

Dev sektör tehlike altında

İtalya’nın dünyaca ünlü Parmigiano Reggiano peyniri, aşırı sıcakların etkisiyle ciddi bir riskle karşı karşıya. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euro gelir sağlayan sektör alarm veriyor.

1 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 2

Sıcaklar üretimi düşürdü

40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle ineklerin daha az yem tükettiği ve süt üretiminde yüzde 10’a varan düşüş yaşandığı belirtildi.

2 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 3

Süt kalitesi de etkileniyor

Sadece üç temel malzemeden biri olan süt, hem miktar hem kalite açısından olumsuz etkileniyor. Bu durum peynir üretimini doğrudan tehdit ediyor.

3 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 4

Üretim şartları çok katı

Parmigiano Reggiano sadece belirli bölgelerde üretilebiliyor. İneklerin yalnızca o bölgeye ait ot ve samanla beslenmesi zorunlu tutuluyor.

4 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 5

Kuraklık üretimi vuruyor

Yağışların azalmasıyla birlikte ot ve saman üretimi de düşüyor. Bu da süt üretimini daha da zorlaştırıyor.

5 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 6

Çiftçiler önlem almaya çalışıyor

Üreticiler, inekleri serin tutmak için vantilatörler ve su püskürtme sistemleri kurarak çözüm arıyor.

6 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 7

Maliyetler hızla artıyor

Artan sıcaklarla birlikte enerji tüketimi de yükseldi. Soğutma sistemleri nedeniyle çiftçilerin maliyetleri ciddi şekilde arttı.

7 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 8

Depolarda da kriz büyüyor

Peynirlerin olgunlaştırıldığı depolarda enerji tüketimi yüzde 30’a kadar arttı. Bu durum üretim maliyetlerini daha da yukarı çekti.

8 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 9

Milyonlarca euroluk stok riskte

Depolarda toplam değeri 300 milyon euroyu aşan yüz binlerce peynir tekerleği bulunuyor. Sıcaklar bu stokları da tehdit ediyor.

9 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 10

Enerji yatırımları artıyor

Tesisler, enerji verimliliğini artırmak için yalıtım ve yenilenebilir enerji sistemlerine yöneliyor.

10 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 11

Üreticiler endişeli

Sektör temsilcileri, mevcut şartların devam etmesi halinde üretimin ciddi şekilde zarar görebileceğini belirtiyor.

11 12
4,5 milyar euroluk dev sektör alarmda: Sıcaklar meşhur peyniri vurdu - Resim: 12

Gelecek için uyarı

Üreticiler, “Bu peyniri yiyen son nesil olmak istemiyoruz” diyerek iklim krizinin etkilerine dikkat çekiyor.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro