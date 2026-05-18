Endonezya, dünyanın en iddialı başkent taşıma projelerinden birini hayata geçiriyor. Yaklaşık 33 milyar dolarlık bütçeyle planlanan Nusantara, aşırı nüfus, kronik trafik sorunu ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle giderek yaşanmaz hale gelen Jakarta’dan kurtuluş olarak gösteriliyor.
42 milyonluk şehir batıyor: Başkent 33 milyar dolara başka yere taşınıyor
Yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı Jakarta'nın bazı bölgelerinde zeminin yılda 25 santimetreye kadar çöktüğü ifade ediliyor. Başkent 33 milyar dolar harcanıp ormanın içine taşınıyor.
JAKARTA HER YIL DAHA DERİNLERE BATIYOR
42 milyon nüfuslu mega kentte, bazı bölgelerde zemin yılda 25 santimetreye varan oranda çöküyor. Uzmanlar, kontrolsüz yer altı suyu kullanımı ve yoğun betonlaşmayı bu hızlı batışın başlıca nedeni olarak işaret ediyor.
Kıyı kesimlerinde neredeyse her yıl yaşanan sel baskınları artık sıradanlaştı; bazı mahalleler ise deniz seviyesinin altına inmiş durumda.
YENİ BAŞKENT BORNEO ORMANLARININ İÇİNDE YÜKSELİYOR
Başkent Nusantara, Endonezya’nın doğusunda, Borneo Adası’ndaki geniş ormanlık alanda kuruluyor. Proje kapsamında hükümet binaları, konut bölgeleri, modern otoyollar ve akıllı şehir altyapısı yer alacak.
Yetkililer, kenti “sürdürülebilir ve doğa dostu” bir model haline getirmek için geniş yeşil alanlar ve ekolojik tasarım odaklı bir plan uyguladıklarını belirtiyor.
İNŞAATLAR HIZLA İLERLİYOR
Proje ilk kez 2019’da duyuruldu. Covid-19 salgını nedeniyle bir süre ertelenen çalışmalar 2022’de yeniden başladı. Şu anda hükümet kampüsü, ana yollar, konut alanları ve temel altyapının büyük bölümü inşaat aşamasında.
Resmi hedeflere göre Nusantara, 2028’de siyasi başkent olarak tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Projenin tüm etaplarının ise 2045’e kadar tamamlanması planlanıyor.