42 milyonluk şehir batıyor: Başkent 33 milyar dolara başka yere taşınıyor

JAKARTA HER YIL DAHA DERİNLERE BATIYOR

42 milyon nüfuslu mega kentte, bazı bölgelerde zemin yılda 25 santimetreye varan oranda çöküyor. Uzmanlar, kontrolsüz yer altı suyu kullanımı ve yoğun betonlaşmayı bu hızlı batışın başlıca nedeni olarak işaret ediyor.