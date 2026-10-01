Şampiyonluk yarışında sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği başladı.
42 maçta 31 gole katkı sağlayan Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye yazıldı
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Santos'ta kiralık forma giyen Gabriel Barbosa'yı gündemine aldığı öne sürüldü. "Gabigol" lakaplı Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 42 resmi maçta 21 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.Furkan Çelik
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının hücum hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, Brezilya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
BREZİLYA BASININDAN GABIGOL İDDİASI
Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, futbol dünyasında "Gabigol" lakabıyla tanınan Gabriel Barbosa'yı radarına aldı.
Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve ara transfer dönemi öncesinde şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.
42 MAÇTA 31 GOLE KATKI
Bonservisi Cruzeiro'da bulunan ve Santos'ta kiralık olarak forma giyen Gabigol, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti.
Brezilyalı yıldız, Santos formasıyla çıktığı 42 resmi karşılaşmada 21 gol ve 10 asist üreterek toplam 31 gole doğrudan katkı sağladı.
Gabigol, Brezilya Serie A'da ise 19 karşılaşmada 11 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
AVRUPA'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ
Santrforun yanı sıra kanat forvet olarak da görev yapabilen Gabriel Barbosa'nın yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.
Kariyerinin önceki döneminde Inter'e transfer olan Brezilyalı futbolcu, daha sonra Benfica'da kiralık olarak görev yapmış ancak Avrupa'da beklenen çıkışı gerçekleştirememişti.
Ülkesine dönmesinin ardından yeniden yükselişe geçen Gabigol, özellikle Flamengo dönemindeki performansıyla adından söz ettirdi.
SÖZLEŞMESİNDE 17 MİLYON EUROLUK MADDE
Gabigol'un Cruzeiro ile olan sözleşmesinin Aralık 2028'e kadar devam ettiği belirtilirken, sözleşmesinde 17 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi.
Cruzeiro'nun oyuncudan bonservis geliri elde etmeye sıcak baktığı öne sürülürken Fenerbahçe'nin olası transfer için nasıl bir formül izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.