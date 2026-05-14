İflaslar durmak bilmiyor. İngiltere gıda piyasasının en köklü aktörlerinden biri olan et devi Holmesterne Foods (Holmesterne Farm Co. Limited), yaklaşık 40 yıllık ticari faaliyetlerinin ardından resmen iflas etti.
40 yıllık et devi iflas etti: Holmesterne Foods için alacaklılar kapıya dayandı
Dilek Taşdemir
İflasının ardından 11 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kayyuma devredilen şirketin yönetimi, Interpath Advisory’den James Richard Clark ve Howard Smith’e emanet edildi.
KASAP DÜKKANINDAN ENDÜSTRİYEL DEVLİĞE
Temelleri 1986 yılında küçük bir catering kasabı olarak atılan iflas eden Holmesterne, geçen on yıllar içinde İngiltere'nin perakende devlerine ve gıda hizmeti sektörüne ürün sağlayan dev bir yapıya dönüşmüştü.
Şirket, Kuzey Yorkshire’da bulunan iki büyük üretim tesisiyle operasyonlarını yürütüyordu:
Brompton on Swale tesisi: Uzman kasap kadrosuyla kırmızı et ve kümes hayvanları işleme merkezi.
Leeming bar tesisi: Buharda pişirme, otoklavlama ve endüstriyel mutfak çözümleri ünitesi.
Holmesterne Foods, sadece bir ham madde tedarikçisi değil, aynı zamanda gelişmiş bir üretim ve Ar-Ge merkezi olarak konumlanıyordu.
İngiliz gıda devinin tesislerinde barındırdığı fırınlama, marinasyon ve ekstrüzyon gibi yüksek teknolojili donanımların yanı sıra bünyesindeki geliştirme mutfağıyla perakende zincirleri için yeni yemek fikirleri tasarlayan bir inovasyon merkezi görevi görüyordu.
TEDARİK ZİNCİRİNDE ENDİŞE HAKİM
Çiğ üründen hazır sebze çözümlerine, dondurulmuş gıdadan katma değerli et ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veren şirketin çöküşü, İngiltere gıda piyasasında ve yerel ekonomide büyük endişe yarattı.
Londra Gazetesi'nde yayımlanan bildiriye göre, atanan ortak kayyumlar iflas eden et devi şirketin varlıklarının satışı veya yeniden yapılandırma olasılıkları üzerine çalışacak. Şirket yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, binlerce noktaya ulaşan tedarik zincirinin bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu. 40 yıllık et devi Holmesterne Foods'in iflası piyasalarda da etkisini gösterdi.