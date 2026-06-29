100 kiloluk kızağı -40 derecelerde 933 kilometre boyunca çekerek Güney Kutbu'na Türk bayrağını diken Milli sporcu Ali Rıza Bilal yaşadıklarını anlattı.
-40 derecede 933 kilometre kızak çekip bayrak diken Ali Rıza Bilal yaşadıklarını anlattı
Güney Kutbu'na Türk bayrağını dikmek için 100 kiloluk kızağı -40 derecelerde 933 kilometre boyunca çeken Milli sporcu Ali Rıza Bilal yaşadıklarını anlattı. Bilal, “Kendimi motive etmek için içimden 200-300 defa İstiklal Marşı’nı okuyordum” dedi.Kaynak: Haber Merkezi
Sıfır noktasından 3000 metre yükseklikteki Güney Kutbu noktasına ulaşan ve bunu tarihte yapan ilk Türk olan Bilal, 6 gün boyunca ayakkabısının rengini görmeden yürüdüğünü belirterek, “Temas yok, kimseyle birlikte değilsin. Kelim ben, 3 tane yün bere var, 2 tane kapüşon var; hiçbir şey duymuyorum, rüzgarın sesi yok. Yemek yiyebiliyorum akşamları, o var. Koku zaten hiçbir şey yok, yok. Beş duyu organının dördü yok. Abi, kendi sesimi duymuyorum. O kadar büyük bir yalnızlık, o kadar büyük bir boşluk ki” sözlerini sarf etti.
'BEN ORADA ÖLÜRDÜM, GERİ DÖNEMEZDİM'
Türkiye’nin ilk Güney Kutbu yürüyüşçüsü olan milli sporcu Ali Rıza Bilal, Kuzey Kutbu’na bayrağı ülkesi için diktiğini belirterek, “Ben orada ölürdüm, geri dönemezdim. Abi benim termosum kırıldı, solar panelim bozuldu, kayak bağlamam kırıldı abi; yürüdüğüm kayak bağlaması kırıldı.
Oğlumun bana hediye ettiği şöyle parakord şeyi vardı, bağlamak zorundayım onu ve bir bağlamak 12 dakika sürüyor çıplak elle. 12 dakikada bütün ağzım burnum buz tutuyor. Ben bir de 88. paralelde iki GPS'im bozuldu, iki buçuk gün kayboldum. 14,5 milyon kilometrekarelik bir kıta burası. Avrupa'dan ve Avustralya'dan daha büyük ve yalnızım ve kayboldum” ifadelerini kullandı.
'KENDİMİ MOTİVE ETMEK İÇİN İÇİMDEN 200-300 KERE İSTİKLAL MARŞI OKUDUM'
Kendini motive etmek için günde 200-300 defa içinden İstiklal Marşı'nı okuduğunu ifade eden Bilal, “Hem motive olmak için hem de niye biliyor musun? Unutmamak için baba. Bazen "Oğlum ben neredeyim ya, ne yapıyorum burada, adım neydi?" filan oluyordum.
Hep gözümde şu sahne vardı o disaster'lar (zorluklar) geldiği zaman başıma: Ben kutba gideceğim, bayrağımı açacağım, İstiklal Marşı'nı okuyacağım o an ve sonra alkışları alacağım. Hep o motivasyonla yürüdüm” dedi.