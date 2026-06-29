-40 derecede 933 kilometre kızak çekip bayrak diken Ali Rıza Bilal yaşadıklarını anlattı

Sıfır noktasından 3000 metre yükseklikteki Güney Kutbu noktasına ulaşan ve bunu tarihte yapan ilk Türk olan Bilal, 6 gün boyunca ayakkabısının rengini görmeden yürüdüğünü belirterek, “Temas yok, kimseyle birlikte değilsin. Kelim ben, 3 tane yün bere var, 2 tane kapüşon var; hiçbir şey duymuyorum, rüzgarın sesi yok. Yemek yiyebiliyorum akşamları, o var. Koku zaten hiçbir şey yok, yok. Beş duyu organının dördü yok. Abi, kendi sesimi duymuyorum. O kadar büyük bir yalnızlık, o kadar büyük bir boşluk ki” sözlerini sarf etti.