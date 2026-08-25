Hürriyet gazetesinde İsmail Sarı’nın derlemesine göre Florida merkezli savunma şirketi Powerus, Orta Doğu bölgesindeki ilk üretim tesisiyle hava savunmasında yeni bir dönem başlatıyor.
40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu?
Orta Doğu'daki kritik altyapı tesislerini hedef alan insansız hava araçlarına karşı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilen 5 bin dolar değerindeki düşük maliyetli "Guardian" füze önleyicileri, savunma sanayisindeki geleneksel üretim modellerini kökten değiştiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yıllar süren bürokratik ihracat ve geliştirme süreçlerine alternatif sunan şirket, ABD'de dev fabrikalar inşa etmek yerine tehdit altındaki ülkelerin mevcut altyapılarını kullanıyor.
Bölgedeki üreticilerle iş birliği yapan firma; yazılım, yedek parça ve teknik eğitim desteği vererek üretim hızını maksimuma çıkarıyor.
New York Times'a açıklamalarda bulunan Powerus Kurucu Ortağı Michael Sinensky, BAE'deki sözleşmeli tesiste montajı yapılan sistemlerin bölgedeki müşteriler için hazırlandığını bildirdi.
Çoğunluğu Çinli ve Filipinli çalışanlardan oluşan tesiste şu anda günde 30 adet üretilen önleyicilerin, kısa süre içinde günlük 100 adetlik kapasiteye ulaşması planlanıyor.
Hava savunmasında yaşanan maliyet uyumsuzluğunu gidermek amacıyla tasarlanan "Guardian" adlı füze önleyici, yaklaşık 5 bin dolarlık birim fiyatıyla öne çıkıyor.
Ürün; 3D yazıcıyla basılan parçaları, ticari mikroçipleri ve piyasada bulunan GPS modüllerini bünyesinde barındırıyor.
Ukrayna'daki çatışmalarda Şahid tipi İHA'lara karşı geliştirilen tasarımlardan ilham alınarak üretilen sistem, saatte yaklaşık 200 mil hıza ulaşan hedefleri havada imha edebiliyor.
Ortalama 40 bin dolar değerindeki bir İHA'yı düşürmek için milyonlarca dolarlık PAC-3 füzelerinin kullanılması, çoklu drone saldırılarında ekonomik açıdan sürdürülebilir bulunmuyor.
Guardian ise gelişmiş balistik savunma sistemlerinin yerini almak yerine, bu sistemlerin üzerindeki yükü hafifleten ucuz ve seri üretilebilir bir alternatif olarak konumlanıyor.
Bölgede artan drone ve füze tehditleri, yerel üretim ihtiyacını zorunlu hale getirdi.
BAE'de petrol rafinerileri ve veri merkezlerinin zarar görmesi, mühimmat stoklarının tükenmesiyle birleşince savunma pazarında yeni bir rekabet alanı doğdu.
Powerus (Guardian): Yaklaşık 5.000 dolar birim maliyeti.
Neros (Bandit): Yaklaşık 5.000 dolar birim maliyetli İHA önleyici.
Raytheon (Coyote): BAE ortaklığıyla üretilen sistemin birim maliyeti yaklaşık 126.500 dolar.
Lockheed Martin: PAC-3 füzesinin yarı maliyetine (yaklaşık 2 milyon dolar) denk gelecek yeni önleyici projesi (Testlerin 2028'de başlaması öngörülüyor).
Powerus Operasyon Direktörü Brett Velicovich, modern harp yöntemlerinde mühimmatın tek bir fabrikada veya kıtada üretilmesinin yetersiz kaldığını, üretim kapasitesinin doğrudan sıcak çatışma bölgelerine yakınlaşması gerektiğini ifade ediyor.
Powerus'un temelleri, 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla atıldı.
Kuruculardan Michael Sinensky ve Roman Vinfeld, Ukrayna'ya insani yardım götürdükleri sırada kaldıkları deponun bir drone saldırısıyla imha edilmesine tanık oldu.
Lviv'de eski Özel Kuvvetler mensubu Brett Velicovich ile tanışan ikili, yeni nesil drone savaşlarına yönelik savunma çözümleri geliştirmek üzere şirketi kurdu.
Savaş sahasında doğrulanmış teknolojilerin lisanslarını alan şirket; otonom uçuş sistemleri ve modüler İHA geliştiren firmaları bünyesine katarak büyüdü.
Günümüzde ABD'nin California ve Kuzey Carolina eyaletlerindeki tesislerinde de üretim gerçekleştiriliyor.
Siyasi ve finansal çevrelerle güçlü bağlar kuran Powerus, ABD siyasetinin tanınan isimleriyle de temas halinde.
Şirket, Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın danışma kurulunda yer aldığı Dominari Holdings aracılığıyla Aureus Greenway Holdings ile birleşti.
Ayrıca eski Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı emekli Korgeneral Keith Kellogg danışma kuruluna katılırken, Donald Trump Jr.'ın yer aldığı Unusual Machines şirketi Powerus'a 30 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Son dönemde finansal atılımlarını sürdüren firma; ABD Hava Kuvvetleri ile 90 milyon dolarlık, Orta Doğu'daki enerji altyapısının korunmasına yönelik ise 22 milyon dolarlık ticari sözleşmelere imza attı.
Şirket son olarak Hindistan'ın Mumbai şehri yakınlarında bir savunma firmasıyla ortak üretime geçti.