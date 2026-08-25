Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu?

40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu?

Orta Doğu'daki kritik altyapı tesislerini hedef alan insansız hava araçlarına karşı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilen 5 bin dolar değerindeki düşük maliyetli "Guardian" füze önleyicileri, savunma sanayisindeki geleneksel üretim modellerini kökten değiştiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 1

Hürriyet gazetesinde İsmail Sarı’nın derlemesine göre Florida merkezli savunma şirketi Powerus, Orta Doğu bölgesindeki ilk üretim tesisiyle hava savunmasında yeni bir dönem başlatıyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 2

Yıllar süren bürokratik ihracat ve geliştirme süreçlerine alternatif sunan şirket, ABD'de dev fabrikalar inşa etmek yerine tehdit altındaki ülkelerin mevcut altyapılarını kullanıyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 3

Bölgedeki üreticilerle iş birliği yapan firma; yazılım, yedek parça ve teknik eğitim desteği vererek üretim hızını maksimuma çıkarıyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 4

New York Times'a açıklamalarda bulunan Powerus Kurucu Ortağı Michael Sinensky, BAE'deki sözleşmeli tesiste montajı yapılan sistemlerin bölgedeki müşteriler için hazırlandığını bildirdi.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 5

Çoğunluğu Çinli ve Filipinli çalışanlardan oluşan tesiste şu anda günde 30 adet üretilen önleyicilerin, kısa süre içinde günlük 100 adetlik kapasiteye ulaşması planlanıyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 6

Hava savunmasında yaşanan maliyet uyumsuzluğunu gidermek amacıyla tasarlanan "Guardian" adlı füze önleyici, yaklaşık 5 bin dolarlık birim fiyatıyla öne çıkıyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 7

Ürün; 3D yazıcıyla basılan parçaları, ticari mikroçipleri ve piyasada bulunan GPS modüllerini bünyesinde barındırıyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 8

Ukrayna'daki çatışmalarda Şahid tipi İHA'lara karşı geliştirilen tasarımlardan ilham alınarak üretilen sistem, saatte yaklaşık 200 mil hıza ulaşan hedefleri havada imha edebiliyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 9

Ortalama 40 bin dolar değerindeki bir İHA'yı düşürmek için milyonlarca dolarlık PAC-3 füzelerinin kullanılması, çoklu drone saldırılarında ekonomik açıdan sürdürülebilir bulunmuyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 10

Guardian ise gelişmiş balistik savunma sistemlerinin yerini almak yerine, bu sistemlerin üzerindeki yükü hafifleten ucuz ve seri üretilebilir bir alternatif olarak konumlanıyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 11

Bölgede artan drone ve füze tehditleri, yerel üretim ihtiyacını zorunlu hale getirdi.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 12

BAE'de petrol rafinerileri ve veri merkezlerinin zarar görmesi, mühimmat stoklarının tükenmesiyle birleşince savunma pazarında yeni bir rekabet alanı doğdu.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 13

Powerus (Guardian): Yaklaşık 5.000 dolar birim maliyeti.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 14

Neros (Bandit): Yaklaşık 5.000 dolar birim maliyetli İHA önleyici.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 15

Raytheon (Coyote): BAE ortaklığıyla üretilen sistemin birim maliyeti yaklaşık 126.500 dolar.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 16

Lockheed Martin: PAC-3 füzesinin yarı maliyetine (yaklaşık 2 milyon dolar) denk gelecek yeni önleyici projesi (Testlerin 2028'de başlaması öngörülüyor).

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 17

Powerus Operasyon Direktörü Brett Velicovich, modern harp yöntemlerinde mühimmatın tek bir fabrikada veya kıtada üretilmesinin yetersiz kaldığını, üretim kapasitesinin doğrudan sıcak çatışma bölgelerine yakınlaşması gerektiğini ifade ediyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 18

Powerus'un temelleri, 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla atıldı.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 19

Kuruculardan Michael Sinensky ve Roman Vinfeld, Ukrayna'ya insani yardım götürdükleri sırada kaldıkları deponun bir drone saldırısıyla imha edilmesine tanık oldu.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 20

Lviv'de eski Özel Kuvvetler mensubu Brett Velicovich ile tanışan ikili, yeni nesil drone savaşlarına yönelik savunma çözümleri geliştirmek üzere şirketi kurdu.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 21

Savaş sahasında doğrulanmış teknolojilerin lisanslarını alan şirket; otonom uçuş sistemleri ve modüler İHA geliştiren firmaları bünyesine katarak büyüdü.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 22

Günümüzde ABD'nin California ve Kuzey Carolina eyaletlerindeki tesislerinde de üretim gerçekleştiriliyor.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 23

Siyasi ve finansal çevrelerle güçlü bağlar kuran Powerus, ABD siyasetinin tanınan isimleriyle de temas halinde.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 24

Şirket, Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın danışma kurulunda yer aldığı Dominari Holdings aracılığıyla Aureus Greenway Holdings ile birleşti.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 25

Ayrıca eski Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı emekli Korgeneral Keith Kellogg danışma kuruluna katılırken, Donald Trump Jr.'ın yer aldığı Unusual Machines şirketi Powerus'a 30 milyon dolarlık yatırım yaptı.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 26

Son dönemde finansal atılımlarını sürdüren firma; ABD Hava Kuvvetleri ile 90 milyon dolarlık, Orta Doğu'daki enerji altyapısının korunmasına yönelik ise 22 milyon dolarlık ticari sözleşmelere imza attı.

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40 bin dolarlık tehdide 5 bin dolarlık önleyici: Milyon dolarlık füzelerin devri bitiyor mu? - Resim: 27

Şirket son olarak Hindistan'ın Mumbai şehri yakınlarında bir savunma firmasıyla ortak üretime geçti.

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