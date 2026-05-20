Parasını TL'de tutmak ve mevduata yatırmak isteyen vatandaşlar mevduat faizi oranlarını merak ediyor. 369 bin liralık ana para ile parasını değerlendirmek isteyenler bankalar arasında tercih yapıyor.
369 bin liranın aylık faiz getirisi uçtu, bir banka yılda 30 bin lira fazla veriyor
369 bin liralık mevduatta bankalar arasında faiz yarışı kızıştı. En düşük ve en yüksek faiz veren bankalar arasında %8,5'lik bir fark mevcut.Yunus Arıkan
Parasını aşağıdaki listede en düşük faize yatırmak isteyen ile en yük faiz veren bankaya yatırmak isteyen arasın yılda 29 bin 364 liralık bir kar farkı bulunuyor.
İşte yılda 30 bin lira kara geçmek için değerlendirebileceğiniz faiz oranları şöyle:
Ana Para: 369 bin lira
Banka: Halkbank
Vade gün sayısı: 32 gün
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 9 bin 341 lira
Banka: İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 10 bin 275 lira
Banka: En Para
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 10 bin 408 lira
Banka: ING
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 10 bin 942 lira
Banka: AKBANK
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 11 bin 376 lira
Banka: Deniz Bank
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 11 bin 788 lira