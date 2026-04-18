18 Nisan 2026 Cumartesi
Anasayfa Ekonomi 360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor

360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor

Bayram öncesi memleket hasreti çekenlere kötü haber geldi. Artan maliyetler sebebiyle şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatlarına zam geliyor.

360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor - Resim: 1

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatları doğrudan etkilerken, iktidarın ekonomik politikaları fiyatları dengelemekte yetersiz kaldı. Enerji fiyatlarının yükünü sırtlanmak zorunda kalan vatandaş şimdi de ulaşımın maddi çilesini çekecek.

360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor - Resim: 2

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 360 otobüs firmasının anlaşmaya vardığını, ve bayram öncesinde ulaşıım ücretlerine önemli oranda zam geleceğini açıkladı.

360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor - Resim: 3

Zamların kulis habercisi Olcay Aydilek, Kurban Bayramı öncesi memleket hasreti çekenlere kötü haberi verdi. Aydilek'in haberine göre ulaşıma yüzde 20 zam gelecek.

360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor - Resim: 4

İstanbul - İzmir arası otobüs ile ulaşım şuan halihazırda bin 300 lira seviyelerinde. Bayram öncesi gelmesi planlanan zamla birlik bu rakam bin 560 liraya yükselecek.

360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor - Resim: 5

BAZI ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS BİLET FİYATLARI ŞÖYLE:

İstanbul-İzmir ---> Zamsız: bin 300 lira | Zamlı: bin 560 lira
İstanbul-Kastamonu ---> Zamsız: bin 250 lira | Zamlı: bin 500 lira

360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor - Resim: 6

İstanbul-Rize ---> Zamsız: bin 850 lira | 2 bin 220 lira
İstanbul-Sivas ---> Zamsız: bin 900 lira | Zamlı: 2 bin 280

360 firma anlaştı: Bayram öncesi otobüslere dev zam geliyor - Resim: 7

İstanbul-Iğdır ---> Zamsız: 2 bin 100 lira | Zamlı: 2 bin 520
İstanbul-İnegöl ---> Zamsız: 1000 lira | Zamlı: bin 200 lira

