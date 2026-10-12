35 yaş ve üstü otomatik vites kullanan tüm sürücüleri ilgilendiriyor: Uzmanlardan önemli uyarı

SÜRÜŞ ÖMRÜNÜ 5 İLA 8 YIL UZATIYOR MU?

Haberde, otomatik vitese geçmenin 35 yaş üzerindeki kişilerin aktif araç kullanma süresini ortalama 5 ila 8 yıl uzattığı iddia edildi.

Ancak bu sonucu doğrulayan belirli bir araştırmanın adı, yayımlandığı bilimsel dergi veya araştırma yöntemi paylaşılmadı. Dolayısıyla söz konusu rakamı kanıtlanmış bilimsel bir sonuç olarak değerlendirmek mümkün değil.