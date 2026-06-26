3 yıl boyunca tek başına okudu...İlk kez arkadaşlarıyla karne aldı

'KIZIM İÇİN EVİMİ VAN'A TAŞIDIM'

Karne törenine katılan baba Ramazan Aydın da kızının eğitim başarısı için Van merkeze taşındıklarını belirterek, “Kızım yıllarca tek başına eğitim gördü. Daha iyi bir eğitim ortamında bulunması için Van'a taşındık. Arkadaşlarıyla birlikte olunca hem sosyal yönden gelişti hem de ders başarısı arttı. İlk kez karnesini arkadaşlarıyla birlikte aldığı için çok mutluyuz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.