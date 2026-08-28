3 Türk Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu: İşte dikkat çeken detaylar

Kuranın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri ise Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oldu. Bu karşılaşma, İsmail Kartal ile Arda Turan’ı Şampiyonlar Ligi sahnesinde karşı karşıya getirecek. UEFA’nın kura listesinde Shakhtar Donetsk’in iç saha rakipleri arasında Fenerbahçe de yer aldı.