UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monaco’da gerçekleştirildi. Yeni formatta 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda takımlar, lig aşamasında 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. UEFA’nın açıkladığı kura sonuçlarına göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk’in rakipleri de belli oldu.
3 Türk Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu: İşte dikkat çeken detaylar
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu kura çekimi, Türk futbolu adına dikkat çeken bir tabloyu ortaya çıkardı. Avrupa’nın en büyük sahnesinde bu kez yalnızca takımlar değil, kulübede yer alacak Türk teknik adamlar da gündem oldu.Faruk Can Ünlüyurt
Bu sezon Devler Ligi’nde Türk futbolu açısından dikkat çeken bir detay da teknik direktörlerde yaşandı.
Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı sezonda 3 Türk teknik direktör takımlarının başında yer alacak. Galatasaray’da Okan Buruk, Fenerbahçe’de İsmail Kartal, Shakhtar Donetsk’te ise Arda Turan bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek.
OKAN BURUK’UN GALATASARAY’I ZORLU FİKSTÜRE ÇIKTI
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Avrupa’nın önemli takımlarıyla eşleşti. Sarı-kırmızılılar iç sahada Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting CP, Lille ve AEK Atina’ya konuk olacak.
Galatasaray’ın rakipleri:
Galatasaray - Barcelona
Paris Saint-Germain - Galatasaray
Galatasaray - Aston Villa
Sporting CP - Galatasaray
Galatasaray - Feyenoord
Lille - Galatasaray
Galatasaray - Stuttgart
AEK Atina - Galatasaray
Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Avrupa arenasında daha önce de önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldığı bilgisi yer aldı.
İSMAİL KARTAL’IN FENERBAHÇE’Sİ ARDA TURAN’A RAKİP OLDU
Fenerbahçe ise İsmail Kartal yönetiminde Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag’ı sahasında ağırlayacak. Sarı-lacivertliler deplasmanda Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK ile karşılaşacak.
Fenerbahçe’nin rakipleri:
Fenerbahçe - Liverpool
Atletico Madrid - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Roma
Aston Villa - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Villarreal
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Slavia Prag
LASK - Fenerbahçe
Kuranın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri ise Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oldu. Bu karşılaşma, İsmail Kartal ile Arda Turan’ı Şampiyonlar Ligi sahnesinde karşı karşıya getirecek. UEFA’nın kura listesinde Shakhtar Donetsk’in iç saha rakipleri arasında Fenerbahçe de yer aldı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başında daha önce Avrupa’da UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali heyecanı yaşadı. TFF’nin aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos’a penaltılar sonucunda elenerek Avrupa kupalarına veda etmişti.
ARDA TURAN’IN SHAKHTAR’I DEVLER LİGİ’NDE
Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk de Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dikkat çeken rakiplerle eşleşti. Ukrayna ekibi iç sahada Real Madrid, Sporting CP, Fenerbahçe ve AEK Atina ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Inter, PSV, Leipzig ve Slovan Bratislava’ya konuk olacak.
Shakhtar Donetsk’in rakipleri:
Shakhtar Donetsk - Real Madrid
Inter - Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk - Sporting CP
PSV - Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
Leipzig - Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk - AEK Atina
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk
Arda Turan, kura sonrası Shakhtar’ın resmi sitesine yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi’nde büyük kulüplerle karşılaşacaklarını belirterek her rakibe büyük saygı duyduklarını söyledi. Turan, Real Madrid ve Fenerbahçe eşleşmelerinin kendisi için duygusal anlam taşıdığını da ifade etti.
Genç teknik adam, Shakhtar’ın başında Avrupa’da da dikkat çeken bir süreç geçirdi. AP’nin haberinde Shakhtar’ın UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale ulaşmasının kulübün UEFA sıralamasına katkı yaptığı belirtilirken, Shakhtar’ın resmi sitesinde de takımın Avrupa sezonunu Konferans Ligi yarı finalinde tamamladığı aktarıldı.
3 TÜRK HOCA, TEK SAHNE
Okan Buruk, İsmail Kartal ve Arda Turan’ın aynı sezonda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alması, Türk teknik direktörlüğü açısından dikkat çeken bir tablo oluşturdu.
Bir yanda Galatasaray ile Avrupa’da üst seviyeyi hedefleyen Okan Buruk, diğer yanda Fenerbahçe’yi Devler Ligi’ne taşıyan İsmail Kartal ve Shakhtar Donetsk’te Avrupa sahnesine çıkan Arda Turan, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin en çok konuşulacak teknik adam hikâyelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.