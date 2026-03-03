Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı

3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı

Gökyüzü bugün hareketli. Duyguların yoğunlaştığı, kararların netleştiği ve sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği bir gün sizleri bekliyor. Aşk, para ve kariyer alanında burcunuzu neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları…

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 1

KOÇ

Bugün enerjin oldukça yüksek. Uzun zamandır ertelediğin bir işi tamamlamak için harika bir gün. Duygusal konularda ise ani çıkışlardan kaçınmalısın. Akşam saatlerinde sürpriz bir haber alabilirsin.

1 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 2

BOĞA

Maddi konular gündeminde olabilir. Harcamalarına dikkat etmen gereken bir gün. Aşk hayatında ise daha net ve açık olman gereken bir dönemdesin. Sabırlı tavrın sana kazandıracak.

2 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 3

İKİZLER

İletişim trafiğin yoğun. Yeni insanlarla tanışabilir, önemli konuşmalar yapabilirsin. Kararsız kalmamaya çalış; sezgilerin doğru yolu gösterecek. Sosyal bir akşam seni bekliyor.

3 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 4

YENGEÇ

Duygusal derinliğin artıyor. Ailevi konular ön planda olabilir. Geçmiş meseleleri fazla büyütmemeye çalış. İç sesine güvenirsen doğru kararlar alacaksın.

4 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 5

ASLAN

Sahne senin! İş veya sosyal çevrende dikkatleri üzerine çekebilirsin. Özgüvenin yüksek fakat egonu dengelemen önemli. Aşk hayatında sıcak gelişmeler var.

5 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 6

BAŞAK

Detaylara fazla takılmamaya çalış. Bugün biraz akışta kalmak sana iyi gelecek. İş ortamında yeni bir sorumluluk alabilirsin. Sağlığına özen göstermelisin.

6 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 7

TERAZİ

İlişkiler ön planda. Bir konuşma netlik kazandırabilir. Karar vermen gereken bir konu varsa artık ertelememelisin. Denge kurduğunda her şey yoluna girecek.

7 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 8

AKREP

Sezgilerin çok güçlü. Gizli kalan bir konu açığa çıkabilir. Maddi veya işle ilgili yeni bir plan yapabilirsin. Duygusal anlamda derin bir gün.

8 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 9

YAY

Yeni fikirler ve yeni başlangıçlar kapıda. Seyahat ya da eğitimle ilgili bir gelişme olabilir. Pozitif enerjin çevrene de yansıyor.

9 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 10

OĞLAK

Sorumlulukların artabilir ama disiplinli yapın sayesinde üstesinden geleceksin. Maddi konularda temkinli davran. Aile büyükleriyle ilgili bir gündem oluşabilir.

10 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 11

KOVA

Yaratıcılığın ön planda. Farklı fikirlerinle dikkat çekebilirsin. İlişkilerde daha açık olman gereken bir gün. Beklenmedik bir mesaj alabilirsin.

11 12
3 Mart günlük burç yorumları: Aşk ve kariyerde yeni kararlar zamanı - Resim: 12

BALIK

Hayal gücün çok aktif. Sanatsal ya da ruhsal konulara yönelmek sana iyi gelecek. Duygusal hassasiyetin artabilir; sınırlarını korumayı unutma.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro