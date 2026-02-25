Emeklilik hakkı kazanıp bekleyenlerin Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak için son tarihi 28 Şubat Bu tarihe kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. 3 gün içinde başvuru yapan ikramiyeye hak kazanacak. Bu tarihi aşan ise ikramiye alamayacak.
3 gün içinde başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak için son tarihi 28 Şubat. Emeklilik hakkı kazanıp bekleyenlerin ikramiyeden yararlanmak için son 3 günü kaldı.Derleyen: Süleyman Çay
Ramazan ödemesini kaçıranların ise Kurban bayramı ödemelerini alması için Nisan ayı içinde başvuru yapması gerekiyor. 1 Mayıs itibarıyla maaşın bağlanması ile Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Mayıs ayında da başvuru yapılmazsa iki ikramiyeden de mahrum kalınacak.
Son olarak Ankara kulislerinde 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin en güçlü senaryosu 5 bin TL olarak ortaya çıktı. Ancak diğer senaryolarda 5 bin 500 TL ve 6 bin TL konuşuluyor.
Olası artış halinde dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında ödeme yapılacak. İkramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi durumunda şu oranda olacak:
Yüzde 75 oranında aylık alanlar 3 bin 750 TL
Yüzde 50 alanlar 2 bin 500 TL
Yüzde 25 alanlar ise 1 bin 250 TL
20–22 Mart tarihlerine denk gelecek olan Ramazan Bayramı’nda ikramiyelerin mart ayının ikinci haftasında, 9–19 Mart arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklanacak bir tarih ile ödemeler yatırılacak.