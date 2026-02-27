Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
27 Şubat günlük burç yorumları: Bugün hangi burç şanslı, kim dikkatli olmalı?

27 Şubat günlük burç yorumları: Bugün hangi burç şanslı, kim dikkatli olmalı?

Bugün gökyüzü hareketli! İlişkilerde netleşmeler, iş hayatında hızlı kararlar ve maddi konularda önemli adımlar gündemde. 27 Şubat Cuma günü burcunuzu neler bekliyor?

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
KOÇ

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsız davranışlar küçük tartışmalara yol açabilir. İş hayatında hızlı karar vermen gerekebilir; sezgilerine güven. Akşam saatlerinde sürpriz bir mesaj moralini yükseltebilir. Aşkta netlik zamanı.

BOĞA

BOĞA

Maddi konular gündeminde olabilir. Harcamalara dikkat etmen gereken bir gün. İlişkilerde ise daha anlayışlı olursan güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Akşam saatleri huzurlu ve keyifli geçebilir.

İKİZLER

İKİZLER

İletişim trafiğin artıyor. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler derken yoğun bir gün seni bekliyor. Yeni bir fikir seni heyecanlandırabilir. Aşk hayatında açık konuşmalar yanlış anlaşılmaları çözecek.

YENGEÇ

YENGEÇ

Duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir. İç sesini dinlemek sana doğru yolu gösterecek. Aileyle ilgili güzel bir gelişme var.

ASLAN

ASLAN

Sahne senin! Bugün dikkatleri üzerine çekebilirsin. İş veya sosyal ortamda öne çıkacağın bir fırsat doğabilir. Aşkta cesur bir adım atman gerekebilir. Özgüvenin yüksek.

BAŞAK

BAŞAK

Detaylara fazlasıyla takılabilirsin. Mükemmeliyetçilik seni yorabilir. Biraz akışta kalmak sana iyi gelecek. Sağlık konularında rutinini ihmal etmemelisin.

TERAZİ

TERAZİ

İlişkiler ön planda. Partnerinle ya da yakın bir arkadaşınla önemli bir konuşma yapabilirsin. Dengeni koruduğun sürece kazanan sen olacaksın. Sanatsal konular ilham verebilir.

AKREP

AKREP

Gizli kalmış bir konu açığa çıkabilir. Sezgilerin bugün çok güçlü. İş ortamında stratejik davranman faydalı olacak. Aşkta tutku yükseliyor.

YAY

YAY

Yeni planlar ve seyahat düşünceleri gündeme gelebilir. Ufkun genişliyor. Eğitim veya kişisel gelişimle ilgili güzel bir fırsat yakalayabilirsin. Aşk hayatında hareket var.

OĞLAK

OĞLAK

Sorumlulukların artabilir. Disiplinli yapın sayesinde her şeyi yoluna koyacaksın. Maddi konularda sağlam adımlar atma zamanı. Aile içinde destekleyici bir konuşma yapabilirsin.

KOVA

KOVA

Yaratıcılığın zirvede. Farklı fikirlerinle dikkat çekeceksin. Sosyal çevrende sürpriz gelişmeler olabilir. Aşkta beklenmedik bir yakınlaşma yaşanabilir.

BALIK

BALIK

Ruhsal olarak hassas bir gün. Sezgilerin sana güçlü mesajlar veriyor. Sanatsal ya da spiritüel çalışmalar için uygun bir zaman. Aşkta romantik bir sürpriz kapıda.

