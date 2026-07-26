Yayınlandığı döneme büyük bir damga vuran ve başrollerini Yonca Evcimik, Cenk Torun, Çiçek Dilligil ile Selahattin Taşdöğen'in paylaştığı unutulmaz dizi Çılgın Bediş, sinema filmi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
25 yıl önce final yapmıştı: Yonca Evcimik ve Cenk Torun'lu 'Çılgın Bediş' yeniden izleyiciyle buluşuyor
90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yonca Evcimik ve Cenk Torun'un anlaşma sağladığı film projesiyle ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Peki kadroda başka kimler olacak, film ne zaman vizyona girecek?Kaynak: Diğer
Kanal D ekranlarında 8 Temmuz 1996 - 18 Eylül 1999 tarihleri arasında toplam 70 bölüm olarak ekrana gelen efsanevi yapım, şimdi sinema salonlarında uyarlanacak. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Polat Yağcı, dizinin eski oyuncu ekibini bir araya getirmek için harekete geçti.
VİZYONA 2027 YILINDA GİREBİLİR
CNN Türk'ün haberine göre, Yonca Evcimik ve Cenk Torun’la el sıkışıldığı öğrenildi. Öte yandan 'Çılgın Bediş' filminin 2027 yılının şubat ayında vizyona girmesi bekleniyor.
'Çılgın Bediş' dizisi, Özden Öğrük'ün 1976 yılında Gırgır Dergisi için çizdiği aynı adlı karakterin maceralarını anlatıyordu.
Dizi, İstanbul'da yaşayan, hayalperest, deli dolu, sakar ama bir o kadar da sevimli bir lise/üniversite öğrencisi olan Bediş karakterinin maceralarını konu alır. Bediş, en büyük hayali olan müzikte ve sanat dünyasında var olmaya çalışırken, bir yandan da gençlik yıllarının karmaşası, okul hayatı ve aşk üçgenleriyle boğuşur.
Dönemin İstanbul'unun samimi mahalle kültürünü, sıcak komşuluk ilişkilerini ve 90'lı yılların gençlik modasını, müziklerini ve yaşam tarzını yansıtan eğlenceli bir yapısı vardır.
Çılgın Bediş, samimi replikleri, 90'lar gençliğinin hayallerini ve dertlerini eğlenceli bir dille ele alması sayesinde izleyicinin kalbinde taht kurmuştur.