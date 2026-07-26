25 yıl önce final yapmıştı: Yonca Evcimik ve Cenk Torun'lu 'Çılgın Bediş' yeniden izleyiciyle buluşuyor

Dizi, İstanbul'da yaşayan, hayalperest, deli dolu, sakar ama bir o kadar da sevimli bir lise/üniversite öğrencisi olan Bediş karakterinin maceralarını konu alır. Bediş, en büyük hayali olan müzikte ve sanat dünyasında var olmaya çalışırken, bir yandan da gençlik yıllarının karmaşası, okul hayatı ve aşk üçgenleriyle boğuşur.