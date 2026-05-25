25 Mayıs 2026 Pazartesi
25 Mayıs pazartesi günlük burç yorumları: Güneş-Satürn karşıtlığı burcunuzu nasıl etkileyecek?

Haftaya Ay’ın Başak burcundaki titiz ve analitik enerjisiyle başlıyoruz. Güneş-Satürn karşıtlığı sorumluluklar ve otoriteyle ilişkilerde zorlanmalar getirebilir. Acele etmeden, detaylara odaklanıp sakin kalarak günü daha verimli geçirebiliriz.

KOÇ

Haftaya günlük rutinlerinizi ve sağlığınızı düzenleme isteğiyle başlıyorsunuz ancak yakın çevrenizle iletişimde bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda üstlerinizin mesafeli veya eleştirel tutumu sabrınızı sınayabileceğinden detaylara ekstra dikkat etmeli, kurallara tam uyum sağlayarak profesyonelliğinizi korumalısınız. İletişim dilinize özen göstermeniz gereken bugün partnerinizle haklı çıkma yarışına girmek yerine yapıcı olmayı seçmelisiniz; yalnız olanlar için iş ortamında entelektüel bir çekim oluşabilir.

BOĞA

Yaratıcı yönlerinizin ve hayal gücünüzün oldukça yüksek olduğu bu pazartesi gününde kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. Kariyerinizde dijital projeler, teknolojik yatırımlar veya yenilikçi fikirler ön plana çıkabilir; finansal olarak temkinli adımlar atmak uzun vadede kazanç sağlayacaktır. Partnerinizle aranızda mesafeler veya dönemsel bir soğukluk hissedilebilir; bekar olanlar için ise bugün seçicilik seviyesi zirvede olduğundan sadece bugüne değil, geleceğe de güven veren ilişkilere açık olacaksınız.

İKİZLER

Eviniz, aileniz ve iç dünyanız bugün odak noktanızdayken kendinizi daha özgür ve spontane hissetmek isteyeceksiniz. İş hayatınızda gizli yürütülmesi gereken projeler veya tek başınıza tamamlamanız gereken görevler omuzlarınıza biraz yük bindirebilir, bu yüzden bürokratik detayları gözden kaçırmamaya çalışın. Aile içindeki meselelerin veya geçmişten gelen konuların partnerinizle olan ilişkinize yansımasına izin vermemelisiniz; akşam saatlerinde flört enerjiniz yükselse de kararsızlıklara dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ

Zihinsel trafiğinizin ve iletişim kanallarınızın oldukça yoğun olacağı bugün yakın çevrenizden ya da kardeşlerinizden önemli haberler alabilirsiniz. İş ortamında bir ortaklık veya sözleşme konusu gündeme gelebilir; detayları ince eler sık dokursanız krizleri avantaja çevirme şansınız oldukça yüksek. Sosyal çevrenizden gelen birinin ciddiyeti ve dürüstlüğü ilginizi çekebileceği gibi, ilişkisi olanlar da partneriyle geleceğe yönelik maddi ya da manevi ortak planlar yapabilir.

ASLAN

Maddi konular, bütçe yönetimi ve harcamalarınızı disipline etme isteğiyle haftaya enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz. Kariyerinizde kendinizi göstermek ve rekabetçi yönünüzü ortaya koymak isteyeceğiniz bugün, şirketinize veya projelerinize kazandıracağınız yeni değerler takdir toplayacaktır. Aşk hayatınızda partnerinizle ego savaşlarına girmemeye dikkat etmeli, birbirinizin özgürlük alanlarına ve sınırlarına saygı göstererek günü yönetmelisiniz.

BAŞAK

Ay burcunuzda ilerlerken haftaya enerjik, disiplinli ve hayatınızın kontrolünü elinizde hissederek başlıyorsunuz ancak ev ve iş arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Mesleki hayatınızda sarsılmaz bir duruş sergilemeniz gereken bu önemli günde, üst yöneticilerle yaşanabilecek vizyon farklılıklarına karşı hata payını sıfırlamak için tüm detayları titizlikle kontrol edin. Partnerinizin kuralcı veya mesafeli tavırları aranızda duvarlar örülmüş gibi hissettirebilir; durumu kişisel algılamadan olgun bir tonda konuşmak aradaki buzları eritecektir.

TERAZİ

Bugün biraz daha içe dönmek, dinlenmek ve yalnız çalışmak size çok daha iyi gelecektir; akışa bırakma yaklaşımı günün stresini büyük ölçüde azaltır. Başkalarının fikirlerinden ziyade kendi stratejilerinizle ilerlemek isteyeceğiniz iş hayatınızda, bireysel hamleler finansal anlamda daha kazançlı kapılar açabilir. İlişkinizde entelektüel bağ kurmak, birlikte yeni şeyler öğrenmek veya derin sohbetler etmek aranızdaki çekimi artıracaktır; yalnız olanlar için zihinsel uyum yakalayacakları biri gündeme gelebilir.

AKREP

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve geleceğe yönelik planlarınızın ön planda olduğu bugün hayal gücünüz oldukça aktif ve yaratıcı olacak. Finansal ortaklıklar ve bütçe yönetimi konusunda temkinli olmalı, yatırım planlarınızda veya bütçe raporlamalarınızda hiçbir ayrıntıyı atlamamalısınız; geniş çevreniz kriz anında rehberiniz olabilir. Geçmişte bastırdığınız bazı duygular veya eski yaralar bugün su yüzüne çıkabilir; partnerinizle ya da geçmişten biriyle yapacağınız dürüst bir yüzleşme ruhunuzu özgürleştirecektir.

YAY

Kariyer hedefleriniz, toplumsal statünüz ve sorumluluklarınızla ilgili hareketli bir pazartesi sizleri beklerken ani plan değişikliklerine hazırlıklı olmalısınız. İş hayatınızda herkes sizden çözüm bekliyormuş gibi hissedebilirsiniz; mesleki çevrenizle kuracağınız resmi ve mesafeli diyaloglar operasyonel süreçlerinizi kolaylaştıracaktır. Günlük hayatın koşturmacası ve sorumluluklar nedeniyle romantizme vakit ayıramamaktan şikayetçi olsanız da partnerinizle yükleri paylaşmak bağınızı güçlendirir.

OĞLAK

Hayata bakış açınızı tazeleyecek yeni bilgiler, eğitimler veya seyahat planları haftanın ilk gününde gündeminizi doldurabilir. İşinizde macera aramak yerine geleneksel ve garantili yöntemlere odaklanmak bütçenizi sağlama alacağı gibi, disiplinli çalışmanız yöneticilerinizin saygısını kazanmanızı sağlayacaktır. İlişkisi olanlar için partneriyle ortak bir birikim hesabı açmak veya geleceğe dair güven dolu kararlar almak adına harika bir gün; bekarlar ise uçarı ilişkiler yerine dürüst ve kalıcı bir birliktelik arayışında olacak.

KOVA

Finansal ödemeler, banka işleri, krediler veya ortaklaşa kazançlar bugün gündeminizi meşgul edebilir, akışta kalmak stresinizi azaltacaktır. Yaratıcı projeleriniz veya bireysel girişimleriniz bazı finansal sınırlara takılabiliri ya da beklediğiniz onaylar gecikebilir; bu yüzden maliyet hesaplamalarındaki detayları netleştirmelisiniz. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekseniz de karşılaştığınız kişilerin duygusal olarak mesafeli olması muhtemeldir; yaşadığınız sıkıntıları partnerinizle açıkça paylaşmak yanlış anlaşılmaları önler.

BALIK

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, bugün odak noktanızı tamamen ikili ilişkilere, ortaklıklara ve evlilik konularına çeviriyor. Özellikle iş ortamında birileri sizi yavaşlatıyorsa sabrınız taşabilir; öğleden sonra gelecek bir telefon veya haber işlerin seyrini değiştirebileceğinden sakin kalmaya çalışmalısınız. Yalnız olanlar için geçmişin yüklerini tamamen temizlemeden yeni bir kalıcı ilişkiye başlamama kararı gündeme gelebilir; ilişkisi olanlar ise partnerinin kuralcı tavırlarına karşı daha yapıcı ve esnek bir dil kullanmalıdır.

