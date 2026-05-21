Mercedes-AMG, otomotiv dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni dört kapılı spor otomobili Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé'yi tanıttı. Affalterbach’ın öncü ruhunu ve mühendislik yeteneğini sayısız dünya ilkiyle harmanlayan model; kesintisiz yüksek performansı, hassas sürüş dinamiklerini ve heyecan verici bir sürüş deneyimini bir arada sunuyor.
25 farklı rekor kırdı: Mercedes’ten elektrikli performansta devrim
Mercedes-AMG, tamamen yüksek performanslı AMG.EA mimarisi üzerine geliştirdiği yeni 4-Kapı Coupé modeliyle elektrikli spor otomobil segmentinde standartları yeniden belirliyor.
Araç, gücünü sadece anlık azami performans olarak vermekle kalmıyor; yüksek performanslı batarya yaklaşımı sayesinde bu muazzam gücü sürekli ve tekrar tekrar kullanıcısına sunabiliyor. Bu teknolojinin rüştü, geçtiğimiz yıl CONCEPT AMG GT XX prototipinin Nardò pistinde yedi gün 13 saatte 40 bin kilometreden fazla yol kat ederek 25 farklı uzun mesafe rekorunu kırmasıyla da tescillenmişti.
Yeni model, pazarda iki güçlü versiyonla müşterilerin beğenisine sunulacak:
Mercedes-AMG GT 63 4-Kapı Coupé | karma enerji tüketimi: 21,0-17,9 kWh/100 km | karma CO2 emisyonu: 0 g/km | CO2 sınıfı: A
Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé | karma enerji tüketimi: 21,0-17,8 kWh/100 km | karma CO2 emisyonu: 0 g/km | CO2 sınıfı: A
Dünyada ilk kez bir seri üretim elektrikli araçta kullanılan eksenel akı motoru teknolojisi, bu modelin kalbini oluşturuyor. İkisi arka aksta, biri ön aksta olmak üzere toplam üç adet yenilikçi elektrik motoruna sahip olan otomobil, 860 kW (1.169 bg) gibi muazzam bir toplam güç üretiyor. Hızlı enerji emilimi ve yüksek güç yoğunluğu sunan batarya sistemi, bu performansın sürekliliğini garanti ediyor.
Dört kapılı spor otomobil, kalkış performansıyla adeta nefes kesiyor:
0-100 km/s hızlanma: 2,1 saniye
0-200 km/s hızlanma: 6,4 saniye
Azami hız: 300 km/s (Opsiyonel Drivers Paketi ile)
Yeni Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, sahip olduğu 600 kW şarj kapasitesi sayesinde şarj istasyonlarında zamanı adeta büküyor. Araç, sadece 10 dakikalık bir dolumla 460 kilometrenin üzerinde menzil kazanabiliyor. Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına (SoC) ulaşması ise yalnızca 11 dakika sürüyor.
Geleneksel V8 motor tutkunlarını unutmayan Mercedes-AMG, araca AMG FORCE S+ modunu entegre etti. Bu mod aktif edildiğinde, simüle edilmiş vites geçişleri esnasındaki çekiş gücü kesintileri dahil, dokunsal ve sürüklüyücü bir V8 deneyimi sunuluyor. Özgün V8 ses şöleni ve merkezi tüp tasarımına sahip sürücü ekranı, içerideki yüksek performanslı V8 spor otomobil algısını kusursuzlaştırıyor.
Sürücüler, AMG RACE ENGINEER sistemi sayesinde aracın tepkisini, çekiş gücünü ve viraj karakterini kendi sürüş tarzlarına göre hassas bir şekilde kişiselleştirebiliyor. Bu yüksek gücü yola en verimli şekilde aktarmak adına ise şimşek hızında çalışan aktif aerodinamik sistemler devreye giriyor. Araçta iki adet aktif AEROKINETICS venturi akışı ve aktif AEROKINETICS arka difüzör gibi inovatif gövde geliştirmeleri yer alıyor.