25 farklı rekor kırdı: Mercedes’ten elektrikli performansta devrim

Dünyada ilk kez bir seri üretim elektrikli araçta kullanılan eksenel akı motoru teknolojisi, bu modelin kalbini oluşturuyor. İkisi arka aksta, biri ön aksta olmak üzere toplam üç adet yenilikçi elektrik motoruna sahip olan otomobil, 860 kW (1.169 bg) gibi muazzam bir toplam güç üretiyor. Hızlı enerji emilimi ve yüksek güç yoğunluğu sunan batarya sistemi, bu performansın sürekliliğini garanti ediyor.